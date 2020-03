Busse und Straßenbahnen in Jena fahren ab Dienstag nach dem Ferienfahrplan. Außerdem schließt die Service-Zentrale des Nahverkehrs am Holzmarkt.

Bus und Straßenbahn fahren wie in Ferien

Jena. Auch beim öffentlichen Nahverkehr gibt es in der Stadt Jena und im Saale-Holzland-Kreis Einschränkungen. Sie sollen dazu dienen, die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus für Fahrgäste und Fahrpersonal zu minimieren, heißt es bei dem Unternehmen.

Für alle Bus- und Straßenbahn-Linien des Jenaer Nahverkehrs gilt ab Dienstag, 17. März, der Ferienfahrplan. Den Ferienfahrplan können Fahrgäste an den Haltestellen, in den Linienflyern oder im Internet unter www.nahverkehr-jena.de nachlesen. Außerdem werden aktuelle Abfahrtzeiten über die App MeinJena bereitgestellt.

Die Bus-Linien der JES Verkehrsgesellschaft fahren ab Mittwoch, 18. März, nach Ferienfahrplan. Ein- und Ausstieg: Fahrgäste werden gebeten, die hinteren Türen für den Ein- und Ausstieg zu nutzen. Die vorderen Bustüren bleiben bis auf Weiteres geschlossen.

Bim Fahrscheinkauf gilt: Das Servicecenter in der Holzmarkt-Passage schließt ab morgen, 17. März, bis voraussichtlich 19. April. Fahrgäste werden gebeten, zum Fahrscheinkauf die Automaten an den Haltestellen und in den Fahrzeugen zu nutzen sowie die digitalen Angebote über die App MeinJena und Handyticket Deutschland. Alle Informationen werden ebenfalls unter www.nahverkehr-jena.de bereitgestellt. Zudem ist der Fahrscheinverkauf beim Busfahrer auf den Regionalbus-Linien nicht mehr möglich.

Für Fragen darüber hinaus und dringende Angelegenheiten geben Mitarbeiter am VMT-Servicetelefon Auskunft. Dieses ist montags bis freitags, zwischen 6 Uhr und 21 Uhr, sowie samstags, sonntags und an Feiertagen, zwischen 9 Uhr und 17 Uhr, unter 03641/19449 erreichbar.