Bernhard Fiedler biegt gelassen in einen neuen Lebensabschnitt ein. Am Sonntag läuft sein Führerschein der Klasse D aus, verlängern will er ihn nicht mehr. 50 Jahre lang fuhr er Linienbusse in der Region um Jena.

Das muss ihm erstmal einer nachmachen. Ist er wehmütig? Traurig? Ach was, Fiedler winkt ab. „Ist so“, sagt der 71-Jährige aus Kahla und lächelt verschmitzt. Sein Arbeitgeber, die Kollegen und einige Fahrgäste werden das Urgestein der JES Verkehrsgesellschaft allerdings vermissen. „Herr Fiedler ist eine Koryphäe in und um Kahla“, sagt JES-Geschäftsführer Andreas Möller. Er sei für alle ein Vorbild gewesen, war freundlich, zuvorkommend und verlässlich. „Und wenn sie bei ihm eingestiegen sind, konnten sie vom Fußboden essen“, sagt Möller, so sauber hielt Fiedler die Fahrzeuge. Eben ein Busfahrer vom alten Schlag. Auch eine Freude für den Arbeitgeber: „Ich war nur zwei Mal nach der Wende krank“, sagt Fiedler. Der vitale Rentner sprang daher zuletzt noch für einige Stunden im Monat für kranke Kollegen ein. Lieber Busfahren als Sand schaufeln Eher zufällig kam Bernhard Fiedler zum Beruf. Ein Kumpel sprach ihn vor gut 50 Jahren in der Kneipe an. „Komm, wir brauchen Leute.“ Gemeint war der VEB Kraftverkehr Jena, der Vorgängerbetrieb der heutigen JES Verkehrsgesellschaft. Fiedler, der Maschinen- und Traktorenschlosser gelernt und schon bei der NVA Lastwagen gefahren hatte, sagte zu. Damals war er im Bau beschäftigt, „aber das wir nichts für mich. Ich habe den ganzen Tag Sand geschaufelt“, sagt er. Am 27. Oktober 1970 bestand er die Busführerscheinprüfung, es war sein Geburtstag. Der Beruf gefiel ihm. Er brachte Arbeiter, Schüler und andere Fahrgäste durch das Jenaer Land, war immer unter Menschen. „Anfangs mit einer Ikarus 602, abgetrennte Fahrerkabine“, erinnert er sich. Dann später die Ikarus 630 mit Anhänger, „da musste man in Winzerla im ersten Gang hoch. Der schnippte immer raus.“ Brechend voll waren die Busse zu DDR-Zeiten, hatte ja nicht jeder ein Auto. Dementsprechend leerer waren die Straße. „Damals hat man noch Platz gemacht, wenn ein Bus kam“, sagt Fiedler. Heute dagegen überall Hektik. Im Stadtverkehr kommen zu den zahlreichen Autos noch Fahrradfahrer und Fußgänger dazu, „das ist wie auf einem Wimmelbild“, sagt JES-Geschäftsführer Möller. Die Anforderungen an den Beruf seien gestiegen. Busfahrer sind Auskunfts- und Sorgenstellen. „Wenn jemand mit Frust einsteigt, merkt das der Fahrer auch und muss professionell damit umgehen.“ Achtsamkeit müsse man zudem im Schülerverkehr walten lassen, wenn herumgetobt wird. Kleine Geschenke von Stammfahrgästen Bernhard Fiedler ist froh, dass in 50 Jahren niemand verletzt wurde, weder bei einem Unfall, noch durch eine Notbremsung. Wenn Schüler Unfug trieben, musste er auch mal einschreiten. Ein Junge habe immer Kaugummi an die Scheibe geklebt, „den habe ich zusammengepfiffen“, sagt er. Da half es auch nichts, dass dessen Mutter Lehrerin war. Da er meist die gleichen Touren fuhr, kannte er die Menschen und sie ihn. An Weihnachten und Ostern wurden ihm so von Stammfahrgästen auch mal kleine Geschenke in die Fahrerkabine gereicht. Und als ob die Geschichte nicht schon herzlich genug ist, erwähnt er nebenbei noch, dass er auch seine Frau als Mitfahrerin kennengelernt hat. Nächstes Jahr feiern sie Goldene Hochzeit. Für seine drei Kinder und zwei Enkel hat er nun noch mehr Zeit, ebenso wie fürs Radfahren und den Garten. Die letzte Tour am Freitagnachmittag führte den 71-Jährigen nach Kahla, wo auch Familienmitglieder noch einmal mit einstiegen. „Die werden aber abkassiert“, sagt er lächelnd. Ordnung muss sein.