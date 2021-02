Busse der Jenaer Linie 15 wieder im Plan

Jena. Auch der Jenaer Schülerverkehr startet am Montag. Neue Elektrobusse bereits für 2022 geplant

Die Busse der Linie 15 sind wieder planmäßig unterwegs: Die aufgrund der Bauarbeiten in der Dornburger Straße geltende Umleitungsstrecke über die Camburger Straße sei ab sofort aufgehoben, teilte der Nahverkehr am Freitag mit. Die dafür eingerichteten Ersatzhaltestellen entfallen. Es gilt der planmäßige Linienweg zwischen Westbahnhof und Rautal. Der aufgrund der Schneemassen eingestellte Schülerverkehr wird ab kommenden Montag in Jena wieder aufgenommen. Darüber informierte der Jenaer Nahverkehr das Schulverwaltungsamt.

Die drei Elektrobusse prägen das Bild der Linie 15: Vor genau einem Jahr begann mit den drei „eCitaros“ der Flottenumbau auf neue Antriebe. Zur Finanzierung des gesamten E-Vorhabens stellte das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz dem Jenaer Nahverkehr aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) einen Zuschuss in Höhe von 80 Prozent (2,22 Millionen Euro) zur Verfügung. Mit diesen wurde die Anschaffung der drei Elektrobusse in Höhe von jeweils 690.000 Euro, die Errichtung der dafür nötigen Ladeinfrastruktur, die Umrüstung der Werkstätten sowie die Qualifikation der Mitarbeiter realisiert. Bereits für das Jahr 2022 sei die Beschaffung weiterer E-Busse eingeplant, informierte der Nahverkehr.