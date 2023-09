Busse und Bahnen in Jena zum Aktionstag kostenfrei nutzen

Jena. Der Nahverkehr beteiligt sich an der Mobilitätswoche.

Der Nahverkehr beteiligt sich am Aktionstag zur Europäischen Mobilitätswoche: Unter anderem können am Sonntag, 17. September, alle Busse, Bahnen und Straßenbahnen im Stadtgebiet von Jena entgeltfrei genutzt werden. Zudem präsentiert sich der Jenaer Nahverkehr mit zwei Projekten, die die Zukunft der innerstädtischen Mobilität zeigen sollen: So können Interessierte in der Zeit von 11 bis 16 Uhr auf dem Betriebshof in der Clara-Zetkin-Straße die neueste Straßenbahngeneration – Die Lichtbahn – besichtigen und auch schon einmal Probe sitzen.

Zwischen den Aktionsflächen in der Sophien- und St.-Jakob-Straße sowie dem Betriebshof in der Clara-Zetkin-Straße setzt der Jenaer Nahverkehr in der Zeit von 11 bis 16 Uhr einen Kleinbus ein, der ebenfalls kostenlos genutzt werden kann. Der 14-Sitzer verkehrt zwischen den Straßenbahnhaltestellen „Spittelplatz“ und „Nordschule“ und bedient auf seinem Weg noch mehrere Haltestellen innerhalb des Damenviertels. Mit diesem Angebot will der Jenaer Nahverkehr zeigen, wie mittels eines Quartierbusses ein autofreies oder verkehrsberuhigtes Wohnviertel gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden werden kann. Die hierfür provisorisch eingerichteten Haltestellen sind nicht vollständig barrierefrei. Dafür bittet der Jenaer Nahverkehr um Verständnis.

Die Europäische Mobilitätswoche ist eine Kampagne der Europäischen Kommission. Seit 2002 bietet sie Kommunen aus ganz Europa die perfekte Möglichkeit, ihren Bürgerinnen und Bürgern die komplette Bandbreite nachhaltiger Mobilität vor Ort näher zu bringen. Jena beteiligt sich und organisiert am 17. September einen Aktionstag im Damenviertel.