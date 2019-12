Auch für Jena gilt: Mahnungen gehen erst im neuen Jahr raus

Den Weihnachtsfrieden gewährt nicht nur das Finanzamt, indem es rund um das Fest keine Post mit unerfreulichen Forderungen versendet. Ähnlich ticken zum Beispiel die hiesigen Stadtwerke, wie Sprecher Stefan Dreising bestätigt.

„Am 18. Dezember sind die letzten Mahnungen rausgegangen“, sagt er. Erst um den 6. Januar hätten jene Kunden wieder mit Post zu rechnen, die bei der Zahlung von Strom- und Gasrechnungen säumig waren.

Bezogen auf das gesamte Versorgungsgebiet der Stadtwerke in Ostthüringen mit 80.000 Kunden müssten pro Monat etwa bei 50 besonders hartnäckigen Nicht-Zahlern Strom oder Gas abgestellt werden, berichtet Dreising. „Diese Tendenz ist relativ stabil.“

Wichtig sei deshalb der von der Caritas seit 2012 angebotene und von den Stadtwerken geförderte Stromspar-Check. Besonders komme das Angebot immer wieder Familien mit geringem Einkommen zugute.

Ausnahme bei engen Fristen

Und die Post an Tempo- und Parkplatz-Sünder? „Weihnachten sollen keine Verwarnungen und Bußgeldbescheide bei den Bürgern ankommen“, sagt Rathaussprecherin Roswitha Putz. „Letzte Woche ist der letzte Bußgeldbescheid, Anfang dieser Woche die letzte Verwarnung verschickt worden.“ Ausnahmen gebe es nur, um bestimmte Fristen nicht verstreichen zu lassen.

In Belangen des ruhenden Verkehrs versendet die Stadtverwaltung nach Roswitha Putz’ Angaben durchschnittlich pro Woche 770 Briefe und weitere 1540 Briefe an Leute, die „geblitzt“ wurden.

Für die ganz alltäglichen Zahlungsforderungen hat die Stadt rund um Weihnachten „keine explizite Regelung“, sagt Finanzfachdienstleiter Martin Berger. „34 Euro, so etwas geht noch raus. Bei 5000 Euro hätten wir eher Probleme“, so stellt er fest. „Also: Die Kleinen lassen wir nicht warten; die Größeren schon eher.“

Straftat lässt keinen Spielraum

Und die Jenaer Polizei? Es gebe keine dienstliche Anweisung, wonach Heiligabend und am ersten Feiertag der Weihnachtsfrieden einkehrt, sagt Sprecherin Steffi Kopp. „Und doch ist es so, dass unsere Kolleginnen und Kollegen an diesen Tagen das eine oder andere Auge zudrücken. Das liegt in ihrem Ermessen und wird seit Jahren so gehandhabt.“

Allerdings bleibe es nicht beim erhobenen Zeigefinger, wenn es sich um Straftaten handelt, „da haben wir keinen Spielraum und müssen Anzeigen einleiten“. Gleiches gelte, wenn es sich bei Ordnungswidrigkeiten um Delikte handelt, die andere gefährden, wie zum Beispiel zugeparkte Rettungszufahrten.