Camburg: Kleine Scheine erzählen große Geschichte

Ob im Supermarkt, im Restaurant, beim Friseur oder an der Tankstelle – den Einkauf oder die erbrachte Dienstleistung mit barer Münze oder Geldscheinen zu bezahlen, ist außer Mode gekommen. Erst recht in Pandemiezeiten wird fast überall und von immer mehr Menschen mit der Geldkarte bezahlt. Das erweist sich gerade als hygienischer und praktischer, als zerknitterte Scheine und abgegriffene Euromünzen immer wieder den Besitzer wechseln.

Unter jungen Leuten soll es durchaus viele geben, die überhaupt nie mehr Bargeld in der Tasche haben, sondern selbst das Brötchen beim Bäcker oder die Tasse Kaffee im Café mit der Karte bezahlen. Ob sie dabei im Café in Paris, Barcelona oder Jena sitzen, ist egal. Hauptsache, das Konto, von dem der Cafébesitzer die Euros abbucht, ist gedeckt. Für jene passionierten Karten-Zahler ist es sicher unvorstellbar, dass es Zeiten gab, da jede Stadt ihre eigenen Zahlungsmittel hatte.

Die Wirtschaft im Ersten Weltkrieg sollte stabilisiert werden

Zwar war im Dezember 1871 in Deutschland die Mark als einheitliche Währung eingeführt worden. Doch nur gut 40 Jahre später begannen immer mehr Städte, ihr eigenes Geld zu drucken. Der Grund: Deutschland hatte den Ersten Weltkrieg angezettelt, dessen Finanzierung jedoch immer schwieriger wurde. „Nicht nur Edelmetallmünzen wurden damals vom Staat vom Markt eingezogen, auch Buntmetallmünzen wie Pfennige aus Kupfer verschwanden“, weiß Pauline Lörzer. Um jedoch die Wirtschaft nicht zum Erliegen zu bringen, druckten Gemeinden eigene Zahlungsmittel, das so genannte Notgeld“, erzählt die Leiterin des Stadtmuseums in Camburg.

In dessen Depot befindet sich eine stattliche Sammlung solcher Notgeldscheine, nicht nur aus Camburg selbst, sondern aus vielen Städten der Region und ganz Deutschlands. „Blättert man sich durch die Alben, dann erfährt man viel über die regionale Geschichte. Auch manche Kuriosität kommt dabei ans Tageslicht“, sagt sie. „Das Camburger Notgeld wurde in der Druckerei von Robert Peitz gedruckt, der war auch der Herausgeber des Camburger Tageblattes“, erzählt Lörzer. Das erste „Kriegsgeld“ der Stadt hatte Bürgermeister Morschewsky eigenhändig gezeichnet. Die kaum spielkartengroßen Scheine waren recht schmucklos, lediglich das Stadtwappen mit dem Heiligen Laurentius ist darauf zu sehen.

„Das änderte sich später, je mehr Gemeinden Notgeld druckten, umso mehr auch künstlerischer Aufwand wurde in die Gestaltung der Scheine gesteckt. In Camburg schmückten bald diverse Stadtansichten die kleinen Papiere“, sagt Lörzer. Mit einer aufwendigen, auch farbigen Gestaltung sollte zudem die Akzeptanz des Notgeldes bei den Bürgern erhöht werden. Schließlich galt das nur in der eigenen Stadt als Zahlungsmittel.

In anderen Städten der Region, etwa Eisenberg oder Bürgel, waren die Stadtväter und die von ihnen beauftragten Künstler mit sehr viel Fantasie und auch Humor an die Notgeldentwürfe gegangen, ist in der Sammlung des Museums abzulesen. Auch vom Stolz auf ihre Stadt erzählen die kleinen Papierscheine. Ein Zehn-Pfennig-Schein etwa, auf dem dicke Zahnräder vor Fabrikschloten ineinander greifen, listet Eisenbergs Industrie auf: Etuis, Porzellan, Piano, Wurst, Maschinen, Auto, Leder, Möbel, Textilwaren, Schamotte, Trockenplatten und Metallwaren-Fabriken. Eine stattliche Aufzählung.

Notgeld wurde fast wie Briefmarken gesammelt und getauscht

Allerdings ging es den Eisenbergern in den Kriegsjahren dann nicht mehr so gut, wie auf einem 25-Pfennig-Schein abzulesen ist: „Die Rostbratwurst sah bessre Zeiten, wie zog sie einst sich in die Weiten. War vor dem Krieg ein Drittel Meter. Doch jetzt – kaum zwanzig Zentimeter. Da hab ich sie nicht mehr gestochen, ich hab sie immer nur gerochen“, bekannte der Künstler, der das dazu gemalte Stadtporträt eines Viehmarktes mit „WB“ signierte.

Humor bewies auch der Macher in der Bürgeler Gelddruckerei. Arno Grimm erzählte auf vier Scheinen die ganze Geschichte, wie die Bürgeler zu ihrem Spitznamen als „Eselsfresser“ gekommen waren. Sie waren offenbar recht ungeübte Jäger und erlegten bei einer „Hirschenhatz“ einen Esel. Vor allem wegen dieser Geschichten, die die kleinen Scheine erzählen, wurden sie schon in den 1920er Jahren zu begehrten Sammlerobjekten.

„Notgeld wurde fast wie Briefmarken gesammelt und getauscht“, sagt Pauline Lörzer. Die Sammlung von einigen hundert Exemplaren im Stadtmuseum kann bei genauer Betrachtung aber auch ganz große Zusammenhänge in der Geschichte deutlich machen. So wurden in den ersten Jahren von den Städten nur kleine Pfennig-Beträge ausgezahlt, wenn die Besitzer das Notgeld wieder zur Stadtkasse zurückbrachten. In den späteren Kriegsjahren und den 1920er Jahren der Hyperinflation wurde man mit den kleinen Scheinen schnell zum Millionär. Kaufen konnte man sich davon jedoch so gut wie nichts.

Um die interessanten Sammlungen des Stadtmuseums noch mehr Leuten zugänglich zu machen, ist die Digitalisierung aller Schätze des Hauses derzeit eine wichtige Aufgaben von Pauline Lörzer. „Unterstützung bekommen wir dabei von der Jenaer Universitätsbibliothek. Unser letztes großes, abgeschlossenes Projekt war die Digitalisierung der Thüringer Feuerwehr-Zeitung. Bald kann man in den vielen Bänden auch nach Stichworten suchen – und Informationen finden – da sind wir gerade noch dabei“, erzählt sie. Hobbychronisten wird’s freuen.