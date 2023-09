Camburg-Leislau feiert die Woche der Kirchenmusik

Blick vom Benderstein in Camburg auf die evangelische Kirche. Hier endet am 8. Oktober mit einem Auftritt des Naumburger Kammerchors die Woche der Kirchenmusik.

Camburg. Acht Konzerte werden geboten an acht verschiedenen Orten.

Das Pfarramt Camburg-Leislau veranstaltet von Sonntag, 1., bis Sonntag, 8. Oktober, seine nunmehr 24. „Woche der Kirchenmusik“. Diese steht unter dem Motto „8 Tage – 8 Orte – 8 Konzerte“.

Einen Tag zuvor, am Samstag, 30. September, wird ab 14 Uhr Erntedankgottesdienst in Molau gefeiert. Der gleiche Festgottesdienst mit Abendmahl und Kantorei wird am Sonntag, 1. Oktober, ab 9.30 Uhr in Camburg gefeiert. Tags zuvor wird ab 9 Uhr die Kirche geschmückt. Einen Erntedankgottesdienst gibt es am Sonntag ab 11 Uhr ebenfalls in Heiligenkreuz.

Diese Konzerte sind in der „Woche der Kirchenmusik“ geplant:

Sonntag, 1. Oktober, 17 Uhr, Radfahrer- und Kulturkirche Molau: Kammerkonzert für Gesang, Cembalo und Viola da Gamb

Montag, 2. Oktober, 19 Uhr, Kirche Tultewitz: Auftritt des Camburger Kirchenchores

Dienstag, 3. Oktober, 17 Uhr, Sieglitzer Kirche: Auftritt des Camburger Gospelchores

Mittwoch, 4. Oktober, 19 Uhr, Leislauer Kirche: „Kirche-Klänge-Kochgenüsse – ein musikalisch-kulinarischer Abend“, Pfarrer Michael Greßler plaudert und bereitet eine Waldpilzrahmsuppe zu, dazu gibt es Musik auf der Gerhardt-Orgel.

Donnerstag, 5. Oktober, 19 Uhr, Erntedank in Neidschütz: Camburger Instrumentalkreis

Freitag, 6. Oktober, 19 Uhr, Crölpa-Löbschütz: Orgelkonzert zum Erntedank

Samstag, 7. Oktober, 19 Uhr, Casekirchen: Orgelkonzert zum Erntedank

Sonntag, 8. Oktober, 17 Uhr, Stadtkirche Camburg: Naumburger Kammerchor unter Leitung von Domkantor Jan-Martin Drafehn, die Orgel spielt Kantorin Dorothea Greßler.

Parallel zur Woche der Kirchenmusik laufen in allen 18 Gemeinden der Region die Erntedankgottesdienste, heißt es.