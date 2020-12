Camburger Kinder haben für Senioren gebastelt

Die Bewohner des AWO-Seniorenheimes in Camburg bekommen in den nächsten Tagen ein großes Geschenke-Paket. Das haben die Kinder und Betreuer des Camburger Jugendclubs gepackt. Sie haben wie Alina, Luca, Amy und Eric (von links) in den vergangenen Tagen fleißig gebastelt, um die Omas und Opas in der Seniorenresidenz mit kleinen weihnachtlichen Gaben zu überraschen. Papierlaternen, Sterne und Tannenbäume aus Holz und Glitzersteinen oder lustige Schneemänner sollen die Zimmer der 94 Heimbewohner etwas verschönern und den Senioren zeigen, dass die Kinder an sie denken, auch wenn Besuche und kleine Programme, wie sonst Weihnachten üblich, in diesem Jahr nicht möglich sind. (AS)