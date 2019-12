Eine Ausstellung zum Thema 500 Jahre evangelisches Leben in Schlesien wird Anfang Januar 2020 im Stadtmuseum Camburg eröffnet. Museumsleiterin Pauline Lörzer (l. ) und Janine Pisarek vom Schlossmuseum Wespenstein bauen die informativen Tafeln auf. Vernissage ist am 4. Januar um 15 Uhr.

Dornburg-Camburg. Nach der Vertreibung aus ihrer Heimat nach dem Zweiten Weltkrieg sind viele Schlesier auch in der Region Camburg gelandet. Das Stadtmuseum führt in einer Schau dorthin zurück.

Camburger Schau zu Religionen in Schlesien

„Es sind nicht wenige Camburger, die ursprünglich aus Schlesien stammend. Sie sind nach dem Zweiten Weltkrieg aus ihrer Heimat geflüchtet und hier angekommen“, weiß Pauline Lörzer. Doch seine Heimat behalte man meist für immer im Kopf und im Herzen. Die junge Museumsleiterin hofft deshalb, dass ihre neue Sonderausstellung im Stadtmuseum viel interessiertes Publikum findet.

Reise in die Vergangenheit mit Ex-Schlesiern

Die Schau unter dem Titel „Kirchfahrer, Buschprediger, betende Kinder“ beschäftigt sich mit 500 Jahren evangelischen Lebens in Schlesien. Auf großen, illustrierten Tafeln können die Besucher eintauchen in die 500-jährige Geschichte der Reformation in Schlesien. „Das hatte sich als eines der ersten Länder der Reformation Luthers geöffnet. Über 200 Jahre kam es jedoch immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen den Vertretern des evangelischen und katholischen Glaubens. In der Zeit der Gegenreformation hielten die Gläubigen an vielen Orten unter Bäumen und auf Wiesen heimliche Gottesdienste ab“, erklärt Lörzer. Über all dies und auch die erneute Hinwendung zum Katholizismus, nachdem Schlesien als Kriegsfolge polnisch wurde, erzählt die Ausstellung informativ.

Erzählabend im Museum Camburg ist geplant

Die Schau wurde als Wanderausstellung im Schlesischen Museum Görlitz erarbeitet und wird vom 4. Januar an bis zum 1. Mai in Camburg gezeigt. Ausstellungseröffnung ist am 4. Januar um 15 Uhr. „Wir planen in der Ausstellung auch einen unserer beliebten Erzählabende. Ein konkreter Termin ist aber noch nicht festgelegt. Wir informieren rechtzeitig“, verspricht Pauline Lörzer.