Carepakete für Jenas Friseure

Mit der Wiederöffnung der Friseurbetriebe sind die Inhaber und die Kunden gleichermaßen erleichtert. Jenas Kreishandwerkerschaft hat für ihre Innungsbetriebe Carepakete geschnürt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

So habe der Innungsvorstand den Neustart erleichtern wollen, sagt Marion Heubel, Obermeisterin der Friseurinnung Jena/Saale-Holzland-Kreis. Man habe auf Innungskosten Handdesinfektionsmittel sowie fast 800 vorschriftsmäßige Schutzmasken besorgt und halte für die Innungsteams je ein Sechser-Set wiederverwendbarer Schutzmasken für jeden Mitarbeiter zur Abholung bereit.

Weiter würde die Innung ihren Mitgliedsbetrieben die Beiträge für das erste Quartal 2020 erlassen, um damit in den Unternehmen ein Stück weit mehr Liquidität und damit Handlungsspielraum zu belassen. Aktuell wurden in der Innungsgeschäftsstelle im Haus des Handwerks in der Jenaer Grietgasse 22 bereits so gut wie alle Corona-Carepakete mit Masken und Handdesinfektion an die Inhaberinnen und Inhaber der Salons ausgegeben.