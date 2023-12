Wirtschaft Carl Zeiss Meditec legt Bilanz in Jena vor: So ist die Lage beim Medizintechnik-Hersteller

Jena Das Geschäftsjahr bei Carl Zeiss Meditec lief mäßig: Warum unter dem Strich weniger übrig blieb als im Geschäftsjahr zuvor und welche Folgen das für Aktionäre hat.

Am Dienstag hat die in Jena ansässige Carl Zeiss Meditec AG ihre Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Während der Umsatz auf über zwei Milliarden Euro gestiegen ist, sank das Ergebnis vor Zinsen und Steuern.

„Wir haben unsere Marktanteile in beiden strategischen Geschäftsbereichen trotz einer zunehmenden wirtschaftlichen Abschwächung weiter ausbauen können“, sagt der Vorstandsvorsitzende Markus Weber. „Gleichzeitig konnten wir die in der ersten Jahreshälfte noch deutlich erhöhten Fertigungs- und Lieferzeiten deutlich reduzieren.“ Die Gesellschaft habe in zukünftiges Wachstum investiert, insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung, sagte der Vorstandschef. Die Mitarbeiterzahl stieg binnen Jahresfrist von 4224 auf 4823 Beschäftigte.

Umsatz steigt erstmals auf über zwei Milliarden Euro

Der Medizintechnikhersteller erwirtschaftete 2,09 Milliarden Euro Umsatz (plus 9,8 Prozent) und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 348 Millionen Euro (minus 12,4 Prozent). Die rückläufige Entwicklung beim Ergebnis ist laut Carl Zeiss Meditec unter anderem auf einen ungünstigeren Produktmix mit einem geringeren Anteil wiederkehrender Umsätze für Verbrauchsmaterialien zurückzuführen.

Im Geschäftsjahr zuvor hatte Zeiss chirurgische Verbrauchsmaterialien in hoher Zahl nach China geliefert, um einen Sicherheitsbestand bei möglichen Corona-Maßnahmen zu haben. Diese Lagerbestände muss Zeiss Meditec nun abbauen. Hinzu kommt, dass China ein neues staatliches Vergabesysteme im Markt für Intraokularlinsen einführt. Die Jenaer Aktiengesellschaft rechnet deshalb damit, dass sich das Wachstumstempo gegenüber dem Vorjahr zeitweise reduziert.

In diesem Jahr hat die Aktie stark an Wert eingebüßt. Notierte sie im Februar noch bei 142,75 Euro, sackte sie im Oktober bis auf 72,60 Euro ab. Vorstand und Aufsichtsrat wollen wie im Vorjahr 1,10 Euro Dividende je Aktie vorschlagen.

Verhaltene Aussichten fürs neue Geschäftsjahr

Für das gesamte Geschäftsjahr 2023/24 erwartet Carl Zeiss Meditec ein Umsatzwachstum mindestens in Höhe des Marktwachstums. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll sich im vergleichbaren Niveau zu diesem Geschäftsjahr bewegen. Mittelfristig soll das Ergebnis gemessen am Umsatz wieder über 20 Prozent steigen.

