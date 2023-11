Carnevalisten übernehmen die „Dauerbaustelle“ Camburg

Der Camburger Carneval Club Concordia startet wieder mit der Schlüsselübernahme in die fünfte Jahreszeit.

Camburg. Auch in Camburg beginnt am 11.11. die neue Carneval-Saison. Das ist zum Auftakt geplant.

Der Camburger Carneval Club Concordia (CCCC) startet unter dem Motto „Concordia zückt die Maurerkelle, jetzt ist Schluss mit der Camburger Dauerbaustelle!“ an diesem Samstag, 11. November, in seine 62. Session. Los geht es traditionell um 11.11 Uhr mit der Schlüsselübernahme der Narren im Rathausgarten.

Wie Präsidentin Lydia Keller sagt, wurde das diesjährige Motto aus mehreren Gründen gewählt. Einerseits seien im CCCC viele Mitglieder aktiv, die in der Baubranche oder dem Handwerk arbeiten, andererseits habe es im Laufe des Jahres viele Baustellen in der Stadt – beispielsweise die wochenlangen Straßensperrungen im Sommer – gegeben. Und dann seien da noch die politischen Baustellen, die es in Dornburg-Camburg gibt.

Wachsende Beliebtheit

Zum Auftakt am Samstag werde es nicht nur die Schlüsselübergabe, sondern auch noch ein Programm mit Eröffnung durch die Böllerschützen, einer kurzen Bütt und verschiedenen Aufgaben geben. Auch die kulinarische Versorgung der Gäste sei gesichert.

Der Camburger Carneval erfreut sich in den vergangenen Jahren einer wachsenden Beliebtheit, sagt Lydia Keller. Der Mitgliederzuwachs sei beispielsweise so hoch, dass bei den Kindertanzgruppen ein zeitweiliger Aufnahmestopp verhängt werden musste. Zu den Veranstaltungen der vorangegangenen Session waren jeweils hunderte Gäste gekommen, den Faschingsumzug durch die Stadt verfolgten mehr als 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Närrische Schlüsselübernahme am Rathausgarten in Camburg, Samstag, 11. November, 11.11 Uhr