CDU: Der Jenaer Innenstadt fehlen 1634 Parkplätze

Die Aussage der Bündnisgrünen, in Jena gebe es ausreichend Parkplätze, beruhten auf falschen Prämissen. Das sagt der CDU-Fraktionschef und Vorsitzende des Stadtentwicklungsausschusses, Guntram Wothly. Zudem sprich er sich für ein zweites Parkdeck am Eichplatz aus.

Die herangezogenen Messungen zur Parkplatzauslastung stützten sich auf das neue Parkleitsystem, das erst seit Juli in Betrieb sei. Die Zahlen umfassten also nur die Zeit, in der die Wirtschaft in der Innenstadt coronabedingt auf Sparflamme gelaufen sei, sagt Wothly.

Insbesondere die prekäre Parkplatzsituation während großer Veranstaltungen auf dem Eichplatz – immerhin an sechzig Tagen im Jahr – werde völlig ignoriert. Der ohnehin vorhandene Parkraummangel werde in den kommenden Jahren durch die zahlreichen Bauprojekte in der Innenstadt noch verschärft, denn durch sie entsteht einer Studie des Architektenbüros Speer + Partner zufolge ein Mehrbedarf von 1152 Plätzen. Hinzuzurechnen seien die 1418 Stellflächen, die den Neubauten am Insel- und Eichplatz weichen müssen oder für die eine Ablöse gezahlt worden ist. Dem stehen lediglich 900 Plätze entgegen, die im Zuge der Projekte neu entstehen. „Damit verbleibt ein Fehlbestand von 1643 Parkplätzen“, zitiert Wothly das Papier.

Als Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses appelliert er, das große Ganze im Blick zu behalten und nicht die Fortbewegungsmittel gegeneinander auszuspielen, wie es der Vorstoß der Grünen versuche. Um die ohnehin gebeutelte Innenstadtwirtschaft zu stärken, müsse sie erreichbar bleiben. Hier gelte es, Jena als Einkaufsstadt auch für das Umland attraktiver zu machen. Angesichts der 26.000 Einpendler täglich sei dies ohne ausreichende Parkmöglichkeiten undenkbar. „Nach so vielen Jahren der Planung wird am Eichplatz nun endlich gebaut. Dann sollten wir es jetzt aber auch richtig tun und die Erreichbarkeit der Geschäfte und Betriebe sicherstellen, etwa durch ein zweites Parkdeck.“

Die bündnisgrüne Fraktion hatte betont, dass es in Jena ausreichend Parkplätze gebe. Sie berief sich dabei auf Angaben der Stadtverwaltung (wir berichteten).