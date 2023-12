Sozialleistungen CDU-Fraktion möchte Bezahlkarte für Asylbewerber auch in Jena einführen

Jena Andere Städte setzen bereits auf Plastikgeld statt Bargeld. So soll auch der Leistungsmissbrauch verhindert werden.

Die Jenaer CDU wirbt für die Einführung einer Bezahlkarte für Flüchtlinge im Asylantragsverfahren oder mit Duldungsstatus in Jena. Die Stadtratsfraktion hat im Dezember einen entsprechenden Prüfauftrag vorgelegt, der derzeit in den Gremien beraten wird. Ziel sei es, „die Asylsuchenden mit allem Lebensnotwendigen zu versorgen, gleichzeitig aber Leistungsmissbrauch zu verhindern“, erklärt der Fraktionsvorsitzende Guntram Wothly.

Die Einführung von Bezahlkarten als Alternative zur Bargeldauszahlung war bereits im November zwischen Bundesregierung und Ministerpräsidenten ermöglicht worden. Als erste deutsche Kommune machte die Stadt Hannover davon Gebrauch, entsprechende Pilotprojekte in Thüringen laufen bereits in Greiz und im Eichsfeld. Mit der aktuellen Initiative möchte die Jenaer CDU die Umstellung auch in der Saalestadt vorantreiben.

Es gehe hier nicht darum, bedürftigen Menschen etwas wegzunehmen, heißt es aus der CDU-Fraktion. „Unsere Stadt ist und bleibt bereit, Schutzbedürftigen zu helfen“, sagt Wothly. „Aber auch unsere Möglichkeiten sind endlich. Jena ist, wie alle Kommunen im Freistaat, an der Belastungsgrenze angekommen. Es gilt daher, die Hilfe dort zu konzentrieren, wo sie gebraucht wird.“ Die sachfremde Verwendung von Barmitteln müsse ebenso verhindert werden, wie das Setzen falscher Anreize für weitere Zuwanderung.

Der Autor der Beschlussvorlage, CDU-Stadtrat Bastian Stein, sieht in der Einführung der Bezahlkarte vor allem die mögliche Reduzierung von Bürokratie - nicht nur für die Verwaltung, sondern auch für die Leistungsempfänger selbst. „Statt Bargeld beim Amt abzuholen, kann die Karte ganz einfach am Automaten aufgeladen werden“, erläutert Stein und schlägt nach dem Vorbild des Greizer Modells eine Partnerschaft mit der örtlichen Sparkasse vor.

Die CDU-Vorlage wird nach Abschluss des Gremienlaufs zu Beginn des neuen Jahres im Stadtrat abgestimmt. Wothly wirbt für eine zügige Beschlussfassung im Stadtparlament und die Unterstützung für eine pragmatische Lösung. Es gehe hier auch um den Erhalt einer breiten gesellschaftlichen Akzeptanz für Hilfsbereitschaft. „Rein moralische Diskussionen sind angesichts der Herausforderungen nicht mehr zeitgemäß.“