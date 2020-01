Momentan läuft der europaweite Ausschreibungsprozess, so dass noch 2020 der Hersteller der neuen Jenaer Straßenbahn bekanntgegeben werden kann. Die Umsetzung der gesamten Maßnahme ist allerdings nur mit Fördermitteln möglich. Bereits im Herbst 2019 stellte das Land Thüringen Fördermittel für die Lieferlose 1 und 2 in Aussicht. Für das 3. Lieferlos ist die Fördermittelzusage noch offen.

CDU Jena mahnt zugesagte Landesmittel an

Die CDU mahnt die zugesagte Landesförderung für die neuen Straßenbahnen an. „Eine Haushaltssperre und offene Ministerpräsidentenwahl dürfen nicht dazu führen, dass dieses Projekt auf der Strecke bleibt. Hier können die Jenaer Landtagsabgeordneten aller Parteien an einem Strang ziehen“, sagt der Stadtrat Bastian Stein.

Förderung von Beschaffung von 24 Straßenbahnen für Jena wurde zugesagt

Nachdem die Fraktion Ende 2018 die Straßenbahnbeschaffung im Stadtrat angesprochen hatte, hat sich der Stadtrat mit großer Mehrheit für die Ersatzbeschaffung im Wert von über 150 Millionen Euro ausgesprochen. Die damalige Infrastrukturministerin Birgit Keller (Linke) habe im September 2019 formlos die Förderung von 24 Straßenbahnen zugesagt. Ein Förderungsbescheid liege jedoch nicht vor. „Wenn wir die Fahrgastzahlen im ÖPNV weiter steigern wollen, brauchen wir diese Straßenbahnen und eine schnelle Entscheidung“, sagt Stein. So freute sich Jenas Nahverkehr über einen leichten Anstieg der Fahrgäste. In den Hauptverkehrszeiten, auf den Hauptlinien und vor allem bei schlechtem Wetter stoße man an Grenzen.