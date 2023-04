Meinung: CDU-Mitglieder, Köfte und Eiserne Kreuze

Viele Porträts einstiger Burschen, Eiserne Kreuze an den Kronleuchtern, Degen und Fahnen zieren das Zimmer der Burschenschaft „Arminia auf dem Burgkeller“

Über das CDU-Treffen in der „Grünen Tanne“

Der Raum in der ersten Etage der „Grünen Tanne“ wirkte auf mich – sagen wir – befremdlich. Im Haus der Burschenschaft „Arminia auf dem Burgkeller“ hatte der CDU-Kreisverband sein Treffen abgehalten, unter Kronleuchtern, die mit Degen und Eisernen Kreuzen geschmückt sind. Die Fahne der Urburschenschaft legte sich CDU-Mitglied Uwe Feige beinahe zärtlich über die Schulter, und umgeben war man von Hunderten Augenpaaren, die von alten Schwarz-Weiß-Porträts einstiger Burschenschaftler von den Wänden blicken. Man halte die Versammlung ab, wo Räume frei seien, erklärte man auf Nachfrage. Auf mich wirkte der Raum jedenfalls wenig freundlich und strotzte vor männlicher Autorität. Da freute man sich nahezu, dass bei der Wahl der zehn Beisitzenden fünf Frauen gewählt wurden – die Jüngste 18 Jahre, Alina Bartholmé.

Jördis Bachmann ist Redakteurin in der Lokalredaktion Jena. Foto: Privat

Klar, einen Kreisparteitag hält man nicht im Gaudi-Park ab – zumal es den nicht mehr gibt in Jena. Aber das Bild, das sich jetzt unweigerlich in meinen Kopf schleicht – trampolinhüpfende CDU-Mitglieder – ist mir sympathischer als die Schwerter und Fahnen im Verbindungshaus. Dass das Restaurant „Grüne Tanne“ zum anatolischen Restaurant „Yeşilçam“ wurde – und Gänsekeulen, Rouladen, Klöße zu Humus, Pide und Köfte, wirkt bei all dem Traditionsbewusstsein im Haus nahezu überzogen progressiv. Deutsche Gastronomen sind derzeit auch rar.

Übrigens: Mit „Yeşilçam“ ist das frühe türkische Kino verbunden – das anatolische Pendant zu Hollywood. Der Sitz der Filmproduktionen war angesiedelt in der Istanbuler Straße Yeşilçam Sokağı. Vielleicht war es ja CDU-Mitglied Fagus Pauly, der genau deshalb auf die Lokalität als Treffpunkt kam, schließlich ist er Gründer der „Fagusfilm“-Produktion in Jena.