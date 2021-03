Cellu l’art: Jenaer Kurzfilmfestival geht ins Internet

Andy Warhols '“Campbell's Suppendosen“. Mit dem Film „Andy“ geht’s ins Museum: zu einer Andy-Warhol-Ausstellung im New Yorker Whitney Museum of American Art.

Auch das Team des „Cellu l’art“-Kurzfilmfestivals musste wegen der Pandemie Filmabende und Veranstaltungen absagen. – Und zeigt nun dennoch Kurzfilme in der „Celluthèque“ .

Auf der Website des Jenaer Kurzfilmfestivals (https://cellulart.de/cellutheque) wird jeden Monat eine Auswahl an frei im Internet verfügbaren Kurzfilmen dargeboten, die das „Cellu l’art“-Team unter wechselnden Mottos auswählt. Die Filme sind kostenlos und dauerhaft bis Ende des Monats verfügbar. Das Motto für den März ist „Kurz ohne Worte“. Keine Worte, keine Sprachbarrieren, keine Untertitel.

Der preisgekrönte „Squirrel Island“ wurde von Regisseurin Astrid Goldsmith über sieben Jahre in der heimischen Garage erschaffen und auf 16 Millimeter gedreht. „La Tour“ ist der älteste Film in der aktuellen Celluthèque. Gedreht wurde er 1928 von René Clair, dessen abendfüllende Spielfilme oft in Paris spielten. Bei „i“ handelt es sich um den kürzesten Film dieses Monats: Luke Losey zeigt, dass zwei Minuten ausreichend sind für einen außergewöhnlichen Film.

„Inspiratsioon“ hebt die Grenzen zwischen Dokumentar-, Animationsfilm und visueller Abstraktion auf mit dokumentarischen Aufnahmen vom 18. estnischen Liederfest in Tallinn 1975. Regie führte Elbert Tuganov. „Trumpet Man“ von Emily Wong ist ein Knet- und Stop-Motion-Kurzfilm voller Ambivalenzen, voller widersprüchlicher Atmosphären.

Mit „Andy“ geht’s ins Museum: zu einer Andy-Warhol-Ausstellung im New Yorker Whitney Museum of American Art. Regisseur Wakefield Poole dokumentierte und montierte die präsentierten Kunstwerke. In dem Film „Mammal“ von Astrid Rieger geht es um einen schweigsamen Mann mit komplizierter Beziehung zu seiner Mutter. Und „Pas de deux“ des kanadischen Animationsfilmpioniers Norman McLaren aus dem Jahr 1968 ist ein Film, der die Sinnlichkeit des Balletts einfängt.