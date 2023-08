Chance auf den beruflichen Wiedereinstieg in Jena könnte schwinden

Jena. Es droht das Ende zweier ÜAG-Projekte in Jena: Warum das ein Verlust für den Arbeitsmarkt, aber vor allem auch für hilfsbedürftige Menschen sein könnte:

Nach dem Schlaganfall sei er ins Bodenlose gefallen, sagt Manuel, der eigentlich anders heißt. Der Jenaer ist gelernter Elektrofacharbeiter, arbeitete jedoch später jahrelang treu in einem Jenaer Studenten-Café. Nach dem Schlaganfall sei er zunächst nicht mehr arbeitsfähig gewesen, der linke Arm ließ sich nicht mehr bewegen. Das Jobcenter verwies den 52-Jährigen an die Überbetriebliche Ausbildungsgesellschaft (ÜAG), wo er in das Projekt „Perspektive Plus“ einstieg.

Ziel dieses Projekts: „Gleiche Chancen auf Teilhabe am sozialen, ökonomischen und kulturellen Leben vor allem für Personen in besonderen Lebenslagen ermöglichen“, so beschreibt es der Träger selbst. „Durch die Mitarbeiter des Projekts wurde endlich meine Reha eingeleitet“, sagt Manuel. Um Physio- und Ergotherapie habe er sich selbst bemüht, doch bei der Reha habe es gehakt, auch weil er zuhause nicht über Internet verfüge. Das Projekt helfe ihm, nicht zu „versacken“. Er habe unter anderem einen PC-Kurs absolvieren können, was für ihn sehr hilfreich gewesen sei. Das Projekt habe ihm geholfen, sich „halbwegs ins Leben zurück zu kämpfen“.

Europäische Fördermittel können nicht mehr genutzt werden

Doch aller Voraussicht nach wird dieses Projekt Ende des Jahres auslaufen und nicht weiter gefördert. Der politische Hintergrund hierzu hängt mit der Einführung des Bürgergeldes zusammen. Seit Juli soll die so genannte „ganzheitliche Betreuung“ durch das Bürgergeld abgedeckt werden, erklärt Michael Kaden, ÜAG-Bereichsleiter für Beratung und Integration. Dadurch komme es zu inhaltlichen Überschneidungen zwischen Bürgergeld-Maßnahmen und Teilhabeprojekten beziehungsweise Integrationsprojekten. Das wiederum führe dazu, dass Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds nicht mehr abgegriffen werden dürfen.

Kurzum: 60 Projekte landesweit stehen vor dem Aus, weil das Land sie anders als in der Vergangenheit bald nicht mehr mit sogenannten ESF-Mitteln finanzieren darf – zwei Projekte davon werden von der Jener ÜAG getragen. 88 Menschen werden in den beiden Projekten betreut. Acht Mitarbeiter kümmern sich um die Vermittlung der Teilnehmer auf den Arbeitsmarkt.

ÜAG-Chef hofft auf politische Unterstützung

ÜAG-Chef Georg Hädicke habe die Nachricht über das Ende der Projektförderung aus dem Thüringer Sozialministerium mit Bestürzung aufgenommen. Er gehe davon aus, dass sich die Betreuung von Arbeitslosen im Freistaat verschlechtern werde, insbesondere vor dem Hintergrund begrenzter Mittel in den Jobcentern. „Für uns kam diese Nachricht völlig überraschend und unvorhersehbar. Neben der Ungewissheit für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heißt das aber vor allem, dass für 88 Teilnehmende Ende des Jahres die Unterstützung in Form individueller Beratungs- und Gruppenangebote wegbricht“, schreibt Hädicke in einem Brief an die Jenaer Stadtratsvorsitzenden und Landtagsabgeordneten. CDU-Stadtrat Bastian Stein sagt: „Der Arbeitsmarkt ist nach wie vor gut. Auch Langzeitarbeitslose hätten hier eine Chance auf den Wiedereinstieg, aber dabei brauchen die Menschen Unterstützung.“ Würden die Projekte eingestellt, verbaue man diese Chance, so Stein.

Für die Mitarbeiter eine „Katastrophe“

Die Projekt-Teilnehmer erfahren unter anderem Unterstützung beim Erstellen von Bewerbungen, erhalten Zugang zu Schuldenberatung, es gibt Einzel- und Gruppenberatungen oder Coachings. Die Erfolgsquote sei trotz multipler Vermittlungshemmnisse gut, sagt Projektmitarbeiterin Ulrike Boldt. „Eigentlich können wir es gar nicht fassen.“ Boldt schüttelt den Kopf. „Wir arbeiten in einem Projekt das 'Perspektive Arbeit’ heißt, versuchen, Menschen also Zukunftsperspektiven zu geben und nun haben wir selbst keine mehr.“ Für die Mitarbeiter sei das eine „Katastrophe“.

Eine 63-jährige Projektteilnehmerin, die nach der Wende ihre Arbeit als Zerspanungsfacharbeiterin bei Zeiss verlor und seither nie wieder fest Fuß auf dem Arbeitsmarkt fassen konnte, sagt: „Ich bin froh, dass es das Projekt gibt. Man kommt raus, man beginnt, sich etwas zu trauen, man knüpft wieder soziale Kontakte.“ Eine weitere Teilnehmerin sagt: „Abgesehen davon, dass man immer einen Ansprechpartner hat, eine kompetente Kontaktperson, finde ich auch die Vielseitigkeit des Projekts toll. Sport, Wandern, Bildungsmaßnahmen oder interessante Filme.“ Sie schwärmt von den Mitarbeitern: „Die haben so eine soziale, positive Ausstrahlung.“ Nicht immer dürfte den Langzeitarbeitslosen diese positive Ausstrahlung begegnen. So sagt Manuel: „Auf dem Jobcenter fühlt man sich schnell völlig überfahren. Es ist toll, dass die Projektmitarbeiter einen dahin begleiten.“