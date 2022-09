Chinesisches Mondfest: In Jena gibt es auch Lesestoff

Jena. Kulinarik, Musik und Austausch am Sonntag rund um das Paradiescafé. Die chinesisch-schweizerische Autorin Wei Zhang liest aus ihrem neuen Buch.

Im Jenaer Paradies ist am Sonntag das traditionelle chinesische Mondfest zu erleben. Das Mondfest oder Herbstfest ist ein wichtiges Fest im chinesisch-ostasiatischen Raum, Familien und Freunde treffen sich und feiern gemeinsam.

„Menschen chinesischer Herkunft gehören zu den größten Gruppen mit ausländischen Wurzeln“, sagt Hong Wang, die Vorsitzende der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft, die ihren Sitz in Jena hat. Mit dem Mondfest soll das gegenseitige Verständnis und die Kenntnis der Kulturen verbessert werden. So wie die Chinesen hier die deutschen Feste wie Weihnachten oder Ostern kennenlernen, wolle der Verein Deutschen die Tradition des Herbstfestes näherbringen und für die vielen chinesischen Studenten und Familien, die in Jena und Thüringen leben, etwas Vertrautes aus der Heimat bieten.

Vereinsmitglieder und Freunde stecken schon seit mehreren Monaten in der Vorbereitungen. Das Ministerium für Migration unterstützt dies und die Ernst-Abbe-Bücherei stellt beim Fest die chinesisch-schweizerische Autorin Wei Zhang in Jena vor. Sie liest aus ihrem neuesten Buch „Satellit über Tiananmen“, in welchem das Leben in China während der Kulturrevolution geschildert wird. „Wir freuen uns sehr, sie live in Jena begrüßen zu können“, sagt Rafael Silveira von der Bücherei.

Ganz wichtig ist die Kulinarik: Besucher können vielfältige chinesische Gerichte und Häppchen kennenlernen und probieren. Der deutsch-chinesischen Kinder- und Damenchor sowie die chinesische Studentenband Lunar Tune sorgen für musikalische Unterhaltung. Kalligraphie und chinesische Tuschemalerei, asiatische Brettspiele und Kampfkunst sind weitere Angebote.

Mondfest im und ums Paradiescafé am Sonntag, 11. September, ab 15 Uhr.