Chlorung am Wasserwerk in Jena wird schrittweise abgesenkt

Jena. Stadtwerke: Als ursächlich für die Mitte November aufgetretenen mikrobiellen Auffälligkeiten gelten Baumaßnahmen im Nordgebiet.

Die seit Ende November durchgeführte zusätzliche Chlorung des Trinkwassers für einige Teile des Jenaer Stadtgebiets kann nach Angaben der Stadtwerke zurückgefahren werden. Nach umfangreichen Spül- und Reinigungsmaßnahmen seien die zuletzt entnommenen Wasserproben überall einwandfrei gewesen.

Vorgesehen ist nun, die Chlorzugabe im Wasserwerk Burgau schrittweise zu reduzieren. Dieses Vorgehen sei mit dem Gesundheitsamt der Stadt Jena abgestimmt. Begleitet werde die Reduzierung der Chlorung mit weiteren Beprobungen. „Durch dieses Vorgehen wird sich die endgültige Außerbetriebnahme der Chlordosierung bis ins neue Jahr hinein verschieben. Das Wasser kann also weiterhin den für Chlor typischen Geruch und Geschmack aufweisen. Davon geht aber keine Gesundheitsgefahr für die Menschen aus“, heißt es in einer am Dienstag verbreiteten Erklärung.

Das Trinkwasser könne wie gewohnt verwendet und getrunken werden. Üblicherweise werde das Trinkwasser im Wasserwerk Burgau nur mittels UV-Bestrahlung desinfiziert. „Als ursächlich für die Mitte November aufgetretenen mikrobiellen Auffälligkeiten gelten Baumaßnahmen im Nordgebiet.“ Das Wasserwerk Burgau versorgt etwa 40.000 Einwohner im Jenaer Stadtzentrum, den östlichen und nördlichen Stadtteilen sowie in der Gemeinde Großlöbichau mit Trinkwasser.