Ehemalige Mitglieder des Knabenchors der Jenaer Philharmonie singen zusammen mit aktuellen Mitgliedern in der Peterskirche.

Jena. Ehemalige Mitglieder des Knabenchors der Jenaer Philharmonie singen zusammen mit aktuellen Mitgliedern in der Peterskirche.

Das Chorkonzert der Ehemaligen wird am Sonntag, 24. September, 17 Uhr nicht wie zunächst geplant in der Stadtkirche St. Michael sondern in der Peterskirche Alt-Lobeda veranstaltet.

Die Vorbereitungen für das zur Tradition gewordene „Ehemaligenkonzert“ mit teils längst dem Knabenchor der Jenaer Philharmonie entwachsenen Sängern gemeinsam mit den aktuellen Männerstimmen des Knabenchores laufen auf Hochtouren. Am Sonntag sind die Sänger unter der Leitung des einstigen philharmonischen Chordirektors Jürgen Puschbeck um 17 Uhr in der Peterskirche Alt-Lobeda unter dem Motto „Sonntagsmorgen“ zu erleben. Der Eintritt ist kostenfrei.