Christopher Street Day steht in Jena unter dem Motto „Solidarität unterm Regenbogen“

Zum weltweiten digitalen Christopher Street Day fand in Jena im vergangenen Jahr eine Aktion an der Stadtkirche St. Michael statt. Diese wurde in Regenbogenfarben angeleuchtet.

Jena. Am 31. Juli plant das Jenaer Bündnis eine Demonstration mit Programm für die Rechte von „queeren“ Menschen. Was den Veranstaltern Sorge bereitet.

Der dritte Jenaer Christopher Street Day (CSD) am 31. Juli steht unter dem Motto „Solidarität unterm Regenbogen“, kündigt das CSD Jena Bündnis an. „Solidarität macht eine Gesellschaft stärker,“ erklärt Koordinatorin Theresa Ertel. Nicht nur in der Pandemie, sondern auch „unterm Regenbogen“ sei Zusammenhalten wichtig: Deutschland sei noch nicht bei der Gleichstellung aller Geschlechter, sexuellen Orientierungen und Familienformen angelangt. Mit gemeinsamer Stimme könne viel erreicht werden.

„Derzeit schauen wir mit Sorge ins Ausland“ sagt Theresa Ertel, denn weltweit würden „queere“ Menschen, also nichtheterosexuell orientierte Leute, unterdrückt, diskriminiert und kriminalisiert, teilweise drohe sogar die Todesstrafe. Ebenso in der Europäischen Union verschlechtere sich die Situation zunehmend, beispielsweise im Nachbarland Polen mit sogenannten „LGBT-free zones“ sowie in Ungarn durch ein neues homo- und transfeindliches Gesetz.

Solidaritätsbekundungen allein reichen nicht

„Wir freuen uns, dass durch das Verbot der UEFA, das Münchner Stadion in Regenbogenfarben leuchten zu lassen, eine Welle der Solidaritätsbekundungen durch unser Land rollte. Doch Bekenntnisse allein reichen nicht,“ erklärt Theresa Ertel. „Wir brauchen Menschen, die mit uns für die Rechte von queeren Menschen kämpfen – in Jena, Thüringen, Bundes-, EU- und auch weltweit.“

Aus diesem Grund, so betont das Bündnis, sind explizit alle Menschen, die für die Rechte und die Sichtbarkeit von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans-, Inter- und queeren Menschen(LSBTIQ) mitkämpfen möchten, zum Christopher Street Day am Samstag, 31. Juli, sowie dem Rahmenprogramm eingeladen. „Je mehr Menschen mit uns auf die Straße gehen, desto lauter wird unsere Stimme“, so das CSD Jena Bündnis.

Weiter setze sich das Bündnis für andere Minderheiten ein und erinnert daran, dass die Stonewall-Aufstände in der New Yorker Christopher Street, in deren Gedenken die Christopher Street Days weltweit stattfinden, überwiegend von People of Colour, also Schwarzen, angeführt wurden.