Citroen entzündet sich in Jena selbst – ungewöhnlicher Partyraum in Gasstation

Jena Das sind die Meldungen der Polizei Jena

Erneut wurde am Montag der Polizei in Jena gemeldet, dass von einer Baustelle Kupferkabel entwendet wurde. Der oder die Täter transportierten zwei Teilstücke á 45 Meter von der Baustelle in der Alfred-Diener-Straße ab. Wie sie das schafften ist unklar. Anschließend konnten der oder die Täter unerkannt entkommen.

Alte Gasstation zum Partyraum umfunktioniert

Feierwütige nutzten eine ehemalige Gasstation Am Gries, die derzeit als Lagerraum genutzt wird, um ihre Feierlichkeiten abzuhalten. Ein Zeuge meldet sich am Montag bei der Polizei Jena und teilte mit, dass Unbekannte in das Objekt widerrechtlich eingedrungen sind. Sie hätten diverse Beschädigungen verursacht. Der oder die Täter nutzten die Lagerfläche als Partyraum und schafften sogar noch ein Sofa in das Objekt. Vor Ort konnten zahlreiche Verpackungen von Alkohol vorgefunden werden. Außerdem beschädigten die Täter mehrere Zwischenwände und verursachten dadurch einen Gesamtschaden von knapp 1500 Euro.

Citroen entzündet sich selbst

Der Citroen einer 63-Jährigen geriet am Montagvormittag in der Ziegesarstraße in Brand. Im Motorraum des Fahrzeuges entzündete sich auf unbekannte Weise ein Feuer im Pkw. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die eingesetzte Feuerwehr schätzt, dass die Brandursache bei einem technischen Defekt liegt. Es seien keinerlei Brandbeschleuniger oder Manipulationen am Fahrzeug festzustellen gewesen.

