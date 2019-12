Coppens und Donkor fallen beim FC Carl Zeiss Jena länger aus

Der FC Carl Zeiss Jena beklagt nach dem 2:1-Sieg gegen Sonnenhof Großaspach zwei verletzte Spieler. Nach der Untersuchung am Montag liegen nun die Diagnosen vor. Die Fans stellen sich die bange Frage: Sind Nachverpflichtungen nötig?

Torwart Jo Coppens (28) hat sich beim Aufprall auf den Boden schwer an der Schulter verletzt und musste unter starken Schmerzen vom Feld. Ein Teambetreuer fuhr ihn direkt vom Spiel in die Waldkliniken Eisenberg für eine Erstdiagnose. Am Montag standen weitere Untersuchungen an. „Es handelt sich um eine Distorsion des Schultergelenkes“, sagt Vereinssprecher Andreas Trautmann. Die Bänder in der Schulter seien zum Glück nicht gerissen.

Wegen der schweren Verstauchung ist nicht an einen Einsatz am Sonntag gegen den FC Ingolstadt zu denken. Zur genauen Ausfallzeit hält sich Trautmann bedeckt. Allerdings scheinen die Verantwortlichen darauf zu hoffen, dass Coppens zeitig nach der Winterpause wieder zur Verfügung steht. „Wir halten keine Ausschau nach einem neuen Torwart“, sagt Geschäftsführer Chris Förster. Er attestiert Vertreter Flemming Niemann (23) eine gute Leistung bei seinem Debüt. „Er hat seine Sache in einer schwierigen Phase des Spiels sehr gut gemacht.“

Einen Bänderriss im rechten Sprunggelenk diagnostizierten die Ärzte bei Angreifer Anton Donkor (22). Er verpasst ebenfalls das Spiel in Ingolstadt und kehrt frühestens in drei bis vier Wochen ins Training zurück. Er verpasst nach Lage der Dinge zumindest einen Teil der Wintervorbereitung.

Wegen Adduktorenproblemen fehlte Nico Hammann bei der Partie in Großaspach. Der Defensivspieler, zuletzt Teil der Innenverteidigung, war unglücklich im Rasen hängengeblieben und hatte sich eine Zerrung zugezogen. Zur Vorsicht fand er keine Berücksichtigung im Spieltagskader. Dominik Bock ersetzte den besten Standardschützen der Jenaer gut: Schließlich brachte er den FCC mit einem direkten Freistoß in Führung.