Jena. In einer Jenaer Senioreneinrichtung haben sich zwölf Mitarbeiter und zwei Bewohner mit Covid-19 angesteckt.

Corona-Ausbruch in einem Jenaer Pflegeheim

21 neue Corona-Infektionen wurden dem Fachdienst Gesundheit am Dienstag bis 24 Uhr gemeldet. Nach Angaben des Rathauses sind allein 14 Fälle auf Tests in einer Senioreneinrichtung zurückzuführen. Hier hätten sich zwölf Mitarbeiter und zwei Bewohner angesteckt. Die weiteren Fälle traten in einem familiären Umfeld auf. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei knapp 80.

Die Statistik von Mittwoch, 24. Februar:

Anzahl aktiver Fälle: 255

davon in den vergangenen 24 Stunden: 21

stationäre Fälle: 13

davon schwere Verläufe: 2

Infizierungen der vergangenen sieben Tage: 86

Sieben-Tage-Inzidenz: 79,5

Infizierte insgesamt seit dem 14. März 2020: 2871

Gestorbene insgesamt: 58

Genesene insgesamt: 2558

davon in den vergangenen 24 Stunden: 0

Quarantänezahl: 676