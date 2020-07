Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona-Fall aus einem Feriencamp im Saaletal

Dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises wurde jetzt ein Corona-Fall gemeldet, der ein Kinderferiencamp im südlichen Saaletal betraf. Eine dort tätige Betreuerin war nach ihrer Rückkehr aus dem Camp positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die Frau wohnt in Berlin und wird auch vom dortigen Gesundheitsamt betreut.

Das Gesundheitsamt des Landkreises hat die Ermittlung und Betreuung von Kontaktpersonen im Feriencamp übernommen. Da sich die Betreuerin an einem Tag in einer weiteren Ferieneinrichtung in der Region aufgehalten hatte, wurden auch dort Kontaktpersonen ermittelt. Sie werden am Freitag im Gesundheitsamt auf das Virus getestet.

Die Kinder aus dem Feriencamp, die Kontakt mit der Betreuerin hatten, wurden inzwischen von ihren Eltern abgeholt. Es handelt sich nach Angaben des Landratsamtes nicht um Kinder aus dem Saale-Holzland-Kreis. Die jeweils zuständigen Gesundheitsämter wurden informiert und die Kontaktdaten zur weiteren Ermittlung und Veranlassung von Quarantänen weitergegeben.

Im Saale-Holzland-Kreis war am 11. Juni der bisher letzte Corona-Infektionsfall bekannt geworden. Nach Ablauf der Quarantäne ist der Landkreis seit 24. Juni ohne aktive Fälle. Es befinden sich noch vier Personen in Quarantäne, für 1008 endete die Quarantänezeit bereits.

Daran ändert auch das Geschehen im südlichen Saaletal nichts, denn der Fall der Erzieherin wird an ihrem Wohnort in Berlin gezählt und nicht im Saale-Holzland-Kreis. Auch von den Kontaktpersonen wohnt keine im Landkreis.