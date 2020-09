Corona in Jena: Drei neue Fälle und vier Genesene

Drei neue Coronafälle sind am Dienstagabend vom Gesundheitsamt der Stadtverwaltung gemeldet worden. Alle drei Personen sind mittleren Alters, und es handelt sich nicht um Reiserückkehrer. Alle drei Jenaer zeigen Krankheitssymptome.

Dennoch sinkt die Zahl der akuten Fälle in der Stadt auf zwölf, denn zeitgleich konnten vier Personen als genesen eingestuft werden. Nach Angaben der Verwaltung befindet sich ein Coronapatient derzeit im Krankenhaus. Seit August hatte es im Stadtgebiete neue Corona-Fälle gegeben. Die täglichen Neuzugänge liegen deutlich unter den Werten, wie sie im März registriert wurden. Die Gesamtzahl der aktiven Fälle stabilisiert sich in Jena seit einer Woche.

Das Gesundheitsamt bittet die Bürger, sich weiterhin an die Regeln zu Abstand, Hygiene und Maskentragen zu halten. Die Mund-Nasen-Bedeckung muss weiterhin in Geschäften, im ÖPNV sowie in Einkaufszentren, in Imbissen, bei Dienstleistern und Handwerkern getragen werden. Diese Regelung gilt für geschlossene Räume.