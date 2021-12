Harte Einschnitte wegen Corona in Jena: „Wir sind vor einem Kontrollverlust“

"Wartebereich nach der Impfung" steht auf der Tafel in einer kommunal organisierten Impfstelle im Foyer der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena, wo Abgüsse antiker Skulturen aus der Antikensammlung der Uni stehen. Die Stadt Jena hat das kommunale Impfzentrum am 1. Dezember in Betrieb genommen, seitdem wurden dort etwa 2000 Menschen geimpft.

Jena. Harte Einschnitte: Die Stadt Jena sagt Kulturveranstaltungen ab und schließt städtische Einrichtungen.

Abenteuerliche Inzidenzwerte, dramatische Szenen auf den Intensivstationen, erschöpfte Mitarbeiter im Gesundheitsamt. „Wir sind vor einem Kontrollverlust“, sagt OB Thomas Nitzsche (FDP) und räumt ein, dass die Stadtverwaltung nicht mehr in der Lage sei, den gesetzlichen Bestimmungen nachzukommen. „Das tut weh, das zu sagen.“ Die Folgen sind harte Einschnitte des öffentlichen Lebens. Wieder einmal.

Die Entscheidungen des Jenaer Krisenstabs im Detail:



Alle städtischen Veranstaltungen, darunter die Konzerte der Jenaer Philharmonie, werden bis auf Weiteres abgesagt.

Alle städtischen Museen bleiben ab Samstag geschlossen.

VHS sowie die Kunst- und Musikschulen stellen ab Samstag auf Online-Unterricht um. Präsenzveranstaltungen finden nicht statt.

Die Ernst-Abbe-Bücherei bleibt ab Samstag zu. Bestellte Bücher können abgeholt beziehungsweise ausgeliehene Bücher zurückgebracht werden.

Die Touristinformation reduziert ihre Öffnungszeiten und bleibt am Montag, Dienstag und Sonntag geschlossen.

Für den Zugang zum Bürgerservice oder für die Wahrnehmung von Beratungsgesprächen in den Gebäuden der Stadtverwaltung gilt ab Samstag die 3G-Regel. Nur Getestete, Geimpfte oder Genesene dürfen die Gebäude betreten.

Der Stadt geht es darum, angesichts der niedrigen Impfquote die Kontakte zu beschränken. Das Gesundheitsamt ist nicht mehr in der Lage, alle der aktuell über 2000 Coronafälle zu bearbeiten und ins System einzuarbeiten.

Aus juristischer Sicht kann die Verwaltung einen Lockdown nur für städtische Einrichtungen verhängen. Das war im März 2020 noch anders, als die Verwaltung auch den Betrieb der Gaststätten untersagte. Diese Möglichkeit bieten die aktuellen Landesverordnungen nicht mehr.

OB Thomas Nitzsche spricht von einer „Pandemie der Kinder- und Jugendlichen“, Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) von einer „Pandemie der Ungeimpften“. So liege die Inzidenz von Kindern im Grundschulalter bei 2316 – zehnmal so hoch wie der Wert der 66- bis 80-Jährigen. Jetzt räche es sich, dass das Land die Corona-Tests in den Kindertagesstätten zum 1. August eingestellt habe. Dass das Kabinett nun Geld gebe, um in Kindergärten zweimal pro Woche ein Testangebot zu machen, komme viel zu spät, sagt Gerlitz.

Der Bildungspolitiker und Landtagsabgeordnete Torsten Wolf (Linke) reagierte erleichtert auf die Nachricht, dass die Kindergärten in Jena die Teststrategie mit Pooltestungen weiterführen und die Kosten erstattet bekämen. Und Gerlitz konterte auf Anfrage der Redaktion: „Bereits seit dem Stadtratsbeschluss vom 8. September haben wir das Land immer wieder erfolglos dazu aufgefordert. Nun sollen die Testangebote bis Mitte Januar thüringenweit starten – viel zu spät aus unserer Sicht. In der vergangenen Woche ist die Anzahl der positiven PCR-Pooltest in den Kitas förmlich explodiert.“

Impfquote bei 59,19 Prozent

Die Impfquote für Jena liegt nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (Stand 6. Dezember) bei 59,19 Prozent für vollständig Geimpfte und bei 60,21 Prozent bei Erstimpfungen. Gerlitz betont am Mittwoch abermals, dass die Impfquote in Jena wahrscheinlich höher sei. So erfasse die Statistik der Kassenärztlichen Vereinigung weder die geimpften Mitarbeiter am Universitätsklinikum (UKJ) noch Angestellte, die durch Betriebsärzte geimpft worden seien.

3984 Menschen mit Wohnsitz Jena seien durch das UKJ geimpft worden. Sie würden in der Statistik nicht auftauchen. – 2000 Impfungen wurden seit der Eröffnung des ersten kommunalen Impfzentrums am Ernst-Abbe-Platz durchgeführt.

