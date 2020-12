Corona-Inzidenz in Jena sinkt leicht

Dem Fachdienst Gesundheit der Stadt Jena wurden bis Mittwochabend 48 SARS-CoV-2 Infektionen gemeldet. 32 Personen konnten als genesen eingestuft werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit nach Angaben der Stadtverwaltung auf 168,8 (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner).

Am Silvestertag sowie an Neujahr ist eine Abstrichstelle für mögliche Corona-Infizierte geöffnet. Über die Telefonnummer der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringens (116117) können Termine vereinbart werden. Zudem ist am Sonnabend, 2. Januar, die Praxis von Dr. Winkler in der Dornburger Straße 17 von 8 bis 13 Uhr geöffnet. "Symptomatische Personen können ohne Termin in die Praxis kommen", teilt die Stadtverwaltung mit.

Am Sonntag, 3. Januar, ist wieder der hausärztliche Notfalldienst zuständig, erreichbar unter Telefon 116117.

Jenaer Bürger werden zudem gebeten, älteren Personen bei der Vereinbarung von Impfterminen zu helfen. Das Impfportal für Thüringen ist freigeschaltet unter www.impfen-thueringen.de. Dort können vorerst Personen der Stufe „höchste Priorität“ einen Impftermin vereinbaren.

Die Jenaer Statistik vom 30.12.2020 (24 Uhr)

Anzahl aktiver Fälle: 608

davon in den letzten 24 Stunden: 48

stationäre Fälle: 15

davon schwere Verläufe: 3

Infizierungen der letzten sieben Tage: 183

Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 168,8

Infizierte insgesamt seit dem 14.03.2020: 1.788

Gestorbene insgesamt: 18

Genesene insgesamt: 1.162

davon in den letzten 24 Stunden: 32

in Quarantäne (Stand 25.12.2020): 1.443