Corona: Jena bereinigt Altfälle

Das Institut für Medizinische Mikrobiologie am Universitätsklinikum Jena untersucht Proben auf das Coronavirus.

Jena. Bis Montagabend vier neue Fälle gemeldet. Inzidenz in Jena liegt weiterhin unter 150.

Die Zahl der Coronafälle seit März 2020 hat sich zwar deutlich erhöht, doch im Kern hat die Stadtverwaltung eigenen Angaben zufolge nur die Altfälle bereinigt. Der dem Robert-Koch-Institut gemeldete Wert an 121 Neuinfektionen kumuliere diese Datenbereinigung der vergangenen Tage, die Sieben-Tage-Inzidenz berechne sich jedoch nur aus tatsächlich bis Montagabend gemeldeten vier neuen Fällen. Somit bleibt die Sieben-Tages-Inzidenz weiterhin unter 150. 77 Personen sind genesen. An zwei Schulen sind nach gemeldeten Infektionen (ein Kind, ein Mitarbeiter) einzelne Gruppen in Quarantäne.