Corona: Jenaer Nahverkehr nächste Woche im Ferienfahrplan

Jena. „Weitreichender Personalausfall“ macht normalen Betrieb unmöglich

Corona fährt dem Jenaer Nahverkehr schwer ins Getriebe. Von der nächsten Woche an müsse das Unternehmen mit „weitreichendem Personalausfall“ umgehen, so berichtete Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) am Abend vorm Jenaer Stadtrat. Deshalb sollen die Linien des Jenaer Nahverkehrs abseits von Schulferien nach Ferienfahrplan bedient werden. Das sei das erste Mal, dass beim Jenaer Nahverkehr derartige Einschränkungen hingenommen werden müssen. Genauere Informationen kündigte Gerlitz für Donnerstag an.

Während der Stadtratssitzung hatte Stadtratsvorsitzender Jens Thomas (Linke) mehrfach bei beobachteten Nachlässigkeiten die Einhaltung des festgelegten Mund-Nase-Schutzes angemahnt.