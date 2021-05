Corona-Lockerungen: In Jena ist von Freitag an wieder vieles möglich

Jena. Nach fünf Tagen mit einer Inzidenz unter 100 tritt die Bundesnotbremse in Jena außer Kraft. Damit sind ab Freitag weitere Lockerungen in der Saalestadt möglich.

Den fünften Werktag in Folge lag am Mittwoch in Jena die Sieben-Tage-Inzidenz unter dem Schwellenwert 100. Damit tritt die „Bundesnotbremse“ aus dem Infektionsschutzgesetz außer Kraft. Mit der aktuellen Thüringer SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung sind ab Freitag, 21. Mai 2021, weitere Lockerungen in Jena möglich. „Ich danke allen Bürgerinnen und Bürgern für das Durchhalten und die Disziplin der vergangenen Wochen und freue mich, dass wir nun alle gemeinsam von den ersten Lockerungen und Öffnungen profitieren können“, sagt Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP). „Natürlich gilt auch weiterhin: Wir dürfen nicht unvorsichtig werden. Wir wollen stabil öffnen, ein Pingpong von Auf-Zu kann niemand wollen. Daher werden uns einige Grundregeln wie Abstand halten, Schnelltests und auch das Tragen der Gesichtsmaske noch eine Weile weiter begleiten.“ Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Diese Regeln gelten in Jena ab Freitag, 21. Mai:

Treffen mit zwei weiteren Personen

Kontaktbeschränkung: Es dürfen sich wieder Personen des eigenen Haushalts und bis zu zwei weitere Personen sowie deren zugehörige Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres treffen. Treffen in festen Betreuungsgemeinschaften sind möglich. Ausgangsbeschränkungen entfallen.

Maskenpflicht: Im ÖPNV, beim Friseur und bei der Fußpflege reicht eine medizinische Maske, für Kinder ab 6 bis 14 Jahren eine Alltagsmaske. Das gleiche gilt weiterhin in Geschäften, Dienstleistungsbetrieben, Arztpraxen, bei Gottesdiensten und Fahrschulen. Gleichwohl ist das Tragen einer FFP2-Maske zum erhöhten Infektionsschutz empfehlenswert. JenaBonus-Berechtigte können weiterhin vom Angebot Gebrauch machen, sich kostenfrei FFP2-Masken zu besorgen.

Einzelhandel ohne Termin

Einzelhandel: Der bisher von Schließungen betroffene Einzelhandel darf – unabhängig vom Sortiment – wieder vollständig öffnen, das Einkaufen ist ohne Termin möglich. Voraussetzung dafür sind ein negativer Antigenschnelltest oder Selbsttest (vor Ort) und die Angaben der Kontakte zur Nachverfolgung. Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, müssen kein negatives Testergebnis vorlegen. Sie gelten im Sinne der Schutzmaßnahmen-Ausnahme-Verordnung als getestete Person. Pro Kunde gilt: 10 m2 Verkaufsfläche bei den ersten 800 m, je 20 m pro Kunde ab 800 m Das Tragen einer qualifizierten Gesichtsmaske ist weiterhin Pflicht beim Betreten der Läden. Für den privilegierten Einzelhandel (Lebensmittel und ähnliches) gelten die bisherigen Regeln für den Zutritt.

Die Außengastronomie darf wieder öffnen. Wichtig ist hier die vorherige Terminvereinbarung. Darüber hinaus muss in den Räumlichkeiten mit Kundenverkehr ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Eine vorherige Testung oder ein Nachweis über Impfung/Genesung ist derzeit nicht erforderlich. Kontaktdaten zur Nachverfolgung müssen hinterlegt werden, bspw. mit der Luca-App.

Hotels für Tourismus weiter dicht

Übernachten: Campingplätze, Ferienhäuser und Ferienwohnungen dürfen wieder Gäste empfangen, wenn die Kontaktnachverfolgung sichergestellt ist. Beherbergungsbetriebe bleiben für touristische Zwecke geschlossen.

Kultur: Autokinos, Außenbereiche von Museen, Gedenkstätten, Burgen oder anderen Sehenswürdigkeiten sowie zoologische und botanische Gärten dürfen öffnen. Musik- und Jugendkunstschulen dürfen für den Einzelunterricht öffnen (mit Kontaktnachverfolgung). Alle körpernahe Dienstleistungen – also Friseurbetriebe, Nagel-, Kosmetik-, Tätowier, Piercing- und Massagestudios, sowie der Betrieb von Solarien und deren Inanspruchnahme – sind wieder möglich. Hier gilt das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske. Sollte dies aufgrund der Behandlung oder aus medizinischen Gründen nicht möglich sein, müssen Kunden einen Selbsttest, einen COVID-19 Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder einen PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) mit einem negativen Ergebnis vorweisen.

Bei Beerdigungen und standesamtlichen Eheschließungen sind maximal 35 Personen zulässig. Schwimmbäder können nur für medizinisch notwendige Angebote der Rehabilitation und Schwimmunterricht öffnen. Fitnessstudios können nur für medizinisch notwendige Angebote der Rehabilitation öffnen.

Wieder Präsenzunterricht

Schulen: Alle Schülerinnen und Schüler können wieder in Präsenz unterrichtet werden. Die Organisation dieser Phase in der jeweiligen Schule obliegt der Schulleitung. Daher kann es unterschiedliche Verfahrensweisen geben. Die Masken- und Testpflicht bleibt bestehen. Für Geimpfte und Genesene gelten weitergehende Lockerungen für den Zutritt von Einrichtungen, die unter https://gesundheit.jena.de/de/corona-impfung aufgeführt sind.