Corona-Tests in Kindergärten: Stadt Jena will Ratsbeschluss schnell umsetzen

Jena. Land Thüringen ist in der Pflicht

Die Stadt Jena will den Beschluss des Stadtrates zügig umsetzen, wonach ein Monat lang die Corona-Tests an den Kindergärten zu finanzieren sind. Die Leistungen für die sogenannten PCR-Pooltests würden nun ausgeschrieben und umgesetzt werden, teilte das Rathaus am Mittwoch mit.

„Die Kindertageseinrichtungen werden über die genauen Prozesse und Details direkt informiert. Für die Durchführung der Tests in Kitas gilt weiterhin, dass eine Einwilligung der Eltern vorliegen muss, dass ihre Kinder getestet werden dürfen“, sagte Rathaussprecher Kristian Philler. In seiner Sitzung am Mittwoch hat der Stadtrat die Finanzierung von Coronatests für die Jenaer Kindertagesstätten beschlossen. Das Land Thüringen hatte diese ab 1. August ausgesetzt. Der Krisenstab der Stadt Jena kritisierte das. Die Stadt selbst hat in den Sommerferien die Tests in den Kindergärten finanziert.

Ohne einen Stadtratsbeschluss hätte man das Angebot jedoch nicht weiterführen können. Mit der Initiative der Fraktionen SPD, CDU, Linke, Bündnisgrüne, FDP, Bürger für Jena und des Stadtrates Ulrich Schubert wird nun die Verwaltung beauftragt, Geld im Haushalt umzuschichten und die Finanzierung für einen Monat sicherzustellen. Grundlage sei aber die Aufforderung an das Land Thüringen und den Bund die Testangebote auf Covid-19 an den Gemeinschaftseinrichtungen (Kindertagesstätten und Schulen) weiterhin sicherzustellen und angemessen zu finanzieren.