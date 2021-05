Spielplätze in Jena, wie hier auf dem Landgrafen, waren wegen der Corona-Pandemie längere Zeit gesperrt.

Corona und die Folgen für die Kinder in Jena

Jena. Grüne und Linke veranstalten ein Podium zum Kindertag.

Zum Kindertag veranstalten Jenas Grüne am Dienstag ein Online-Podium unter dem Titel „Jena – Stadt für Kinder“. Vor allem Kinder seien in den vergangenen Monaten solidarisch gewesen, hätten auf ihre Freunde verzichtet, konnten weder in die Schule noch zum Sport. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Live-Blog

„Kinder standen und stehen in der Pandemie viel zu wenig im Fokus. Die Zahlen des Kinderschutzbundes, wonach vor allem psychische Erkrankungen stark angestiegen sind, alarmieren uns“, heißt es in einer Erklärung.

Es diskutieren Ekin Deligöz, die Vizepräsidentin des Deutschen Kinderschutzbundes, Heide-Rose Brückner, Mitbegründerin des Vereins Kinderfreundliche Kommunen, Stefanie Frommann, Leiterin Jenaer Bündnis für Familie, und Eva Molman, Mitglied des Jugendparlaments Jena.

Der Landtagsabgeordnete Torsten Wolf (Linke) fordert die kommunal Verantwortlichen auf, sich der durch die Pandemie zugespitzten sozialen und psychosozialen Lage von Kindern und Jugendlichen anzunehmen.

Online-Podium ab 19 Uhr, Zugang über www.gruene-jena.de