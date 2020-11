Corona verhindert in Golmsdorf auch die Finissage

Der Kirchbauverein Golmsdorf hat mit seiner diesjährigen Ausstellung den Besuchern ein echtes Kontrastprogramm geboten: mitten im heißen Sommer wurden Bilder von weiten Schneefeldern, mächtigen Eisbergen und den Bewohner des ewigen Eises vorgestellt. Fotografiert hatte diese der Arktisforscher Steffen Graupner aus Jena auf seinen Expeditionen.

Von August bis Ende Oktober wurden die beeindruckenden Naturaufnahmen in der St. Barbarakirche Golmsdorf gezeigt. „Das Interesse war groß, viele Leute nahmen sich unsere Kirche offenbar zum Ziel von Spaziergängen oder Ausfahrten am Wochenende“, berichtet Claudia Persch vom Kirchbauverein. An der freundlichen Kaffeetafel, die der Kirchbauverein an den Sommerwochenenden – als das noch erlaubt war – den Besucher zudem anbot, habe es viele interessante Gespräche gegeben. Deshalb hatten Veranstalter und Arktisforscher Graupner sich auf eine schöne Finissage gefreut. Doch die ist nun dem Virus zum Opfer gefallen.

Anruf öffnet Türen zur Ausstellung

„Eigentlich sollte ich ja einen Vortrag über meine Beteiligung an der jüngsten Expedition des Forschungsschiffs Polarstern in Golmsdorf halten. Doch da hat uns Covid-19 einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Idee, eine Fotoschau nach Golmsdorf zu bringen, sollte also ein Ausgleich sein. Doch das Virus hat sowohl die Vernissage als auch ein kleines Fest zum Abschluss verhindert. Immer wenn ich aus der Arktis zurückkomme, grassiert hier der Virus“, sagt Graupner mit leicht gequältem Lachen. Denn der Vortrag in Golmsdorf muss wieder verschoben werden.

Zu tun hat Steffen Graupner dennoch jede Menge. „An die zehntausend Fotos von der Polaris-Expedition müssen jetzt gesichtet und bearbeitet werden“, sagt er. Die Bilderausstellung in der Golmsdorfer Kirche kann bis auf Weiteres individuell angeschaut werden. „An der Kirchentür findet sich eine Telefonnummer, die man anrufen kann. Wir schließen dann den Interessenten die Kirche auf“, erklärt Claudia Persch.