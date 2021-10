Zwei Corona-Folgefälle in Jenaer Schulen

Jena. Die Stadt Jena bleibt weiter in der Corona-Basisstufe.

Der Jenaer Fachdienst Gesundheit hat dem Robert Koch-Institut am Montag, zwei Neuinfektionen mit dem SARS-CoV-2 Virus gemeldet. Es handelt sich um Folgefällen in Schulen mit Infektionsgeschehen, keine neue Einrichtung ist betroffen. Die prozentuale ITS-Belegung in Thüringen liegt mit 3,5 Prozent nun über dem Grenzwert von 3,0.

Statistik vom 4. Oktober (24 Uhr)

OTZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Anzahl aktiver Fälle: 126



stationäre Fälle: 0



Hospitalisierungsinzidenz: 0



prozentuale ITS-Belegung (thüringenweit): 3,5 Prozent



Infektionen der letzten sieben Tage: 68



Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 61,4 (gestern: 65,9; vorgestern: 67,7)



Infizierte insgesamt seit dem 14. März 2020: 4.724



Verstorbene insgesamt: 84



Genesene insgesamt: 4.514 (+20)



Derzeit gelten Quarantäneanordnungen für 650 Personen, davon 125 Reiserückkehrende.