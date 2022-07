Coronafallzahlen steigen in Jena weiterhin an

Jena. Knapp 400 neue Coronafälle seit vorigem Donnerstag hat Jena nach Berlin melden müssen.

In den vergangenen sieben Tagen wurden 395 Neuinfektionen mit dem Coronavirus durch den Fachdienst Gesundheit ans Robert Koch-Institut übermittelt. Dies entspricht nach Angaben des Rathauses einem Wochentrend der Infektionen von plus 31,65 Prozent. In sozialen Einrichtungen würden aktuell nur Einzelfälle von Infektionen auftreten.

Die Statistik:

