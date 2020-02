Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Coronavirus: Stab für außergewöhnliche Ereignisse in Jena

Die Stadt setzt alles daran, auf mögliche größere Folgen einer Coronavirus-Ausbreitung in Jena gut eingestellt zu sein. Rathaus-Sprecher Kristian Philler bestätigte am Mittwoch, dass der Stab für außergewöhnliche Ereignisse am Freitagvormittag zusammenkommen wird. In dem Stab vertreten sind der Oberbürgermeister, der Bürgermeister, die Dezernenten, die kommunalen Eigenbetriebe, Stadtwerke, Nahverkehr, Polizei und das Universitätsklinikum. Einen Austausch zwischen diesen Partnern gebe es bereits seit geraumer Zeit, sagte Philler. Der Stadt blieben nach bisheriger Einschätzung der Partner gewiss zwei bis drei Wochen Zeit, sich auf eine mögliche Zuspitzung der Lage einzustellen.

Der Fachdienst Gesundheit der Stadtverwaltung hat überdies eine Informationsseite zum Thema Coronavirus geschaltet, welche tagesaktuell angepasst wird:http://gesundheit.jena.de/de/neues-coronavirus