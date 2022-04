Die 23-jährige Vanessa hat ihr Krähenkostüm in Anlehnung an das Spiel "Dungeons and Dragons" selbst gemacht.

"Nevada" heißt die fellige Figur in der die 24-jährige Steffi steckt. Die Figur wurde von einer so genannten Furry-Künstlerin nach Steffis Entwurf hergestellt. Ab 2000 Euro könne man für ein hochwertiges Kostüm rechnen.

Cosplay-Convention in Jena: Abtauchen in japanische Fantasiewelten

Jena. Etwa 1000 Besucher kamen zur 9. „Jenaco“ nach Jena-Ost – am Sonntag hieß es dann „Cos in the castle“ auf der Leuchtenburg.

Wenn eine Ordnungsbehördliche Vollzugsdienstkraft sich ein Samurai-Schwert aus Moosgummi umschnallt und lebensgroße sprechende Raben Milchshakes schlürfen, dann könnte man sich auf einer Veranstaltung der Jenaer Designerin Jeannette Schlenzig befinden. Sie hat im Jahr 2016 die erste „Jenaco“ veranstaltet. Am Samstag wurde in der DRK-Halle sowie in der Leonardoschule in Jena-Ost die mittlerweile neunte Cosplay-Convention mit etwa 1000 Besuchern veranstaltet.

Was das ist, eine Cosplay-Convention? Wer über 40 ist, kennt vielleicht noch die Originalserie „Heidi“. Das kleine Mädchen, das zu seinem eigenbrötlerischen Großvater auf eine Almhütte zieht, liebt die hohen Tannen, die Ziegen und die grünen Alpen-Wiesen. Die Serie „Heidi“ ist ein japanischer Zeichentrickfilm, auch Anime genannt. Wäre Heidi nicht als Serie, sondern als japanisches Comic erschienen, dann wäre es ein Manga. Damit hätten wir für unsere Leserschaft ab 40 aufwärts zunächst die beiden wichtigsten Begriffe geklärt: Anime und Manga.

Die Fans japanischer Animes und Mangas nennt man Cosplayer – das sind zumeist junge Menschen, die in aufwendigen und oft selbst gemachten Kostümen zusammenkommen, um sich in ihre Lieblingsmangas oder -animes hineinzuversetzen.

Die neunte „Jenaco“ zog Cosplayer aus ganz Deutschland an

Leipzig, Nürnberg, Würzburg, Berlin: Die neunte „Jenaco“ zog Cosplayer aus ganz Deutschland an. Jeannette Schlenzig brachte mit der „Jenaco“ die Cosplay-Szene nach Thüringen. „Wir waren die ersten, die so eine Veranstaltung hier anboten“, sagt sie.

Seitdem ist die Veranstaltung jährlich gewachsen. Pandemiebedingt war sie in den vergangenen zwei Jahren ausgefallen. Und auch diesmal hatte sich Schlenzig mit ihrem Team noch für recht strenge Corona-Regeln entschieden. „Wir wollten einfach, dass es für unsere Besucher sicher ist.“ Deshalb galt Masken- und Testpflicht in den geschlossenen Räumen.

Aber Masken trugen ohnehin die meisten Teilnehmer. Zum Beispiel die 24-jährige Steffi aus Dorndorf-Steudnitz, sie steckte in einem selbst entworfenen Kunstpelz-Kostüm, das von einer kroatischen Künstlerin hergestellt wurde. Diese pelzigen tierähnlichen Verkleidungen nennen die Cosplayer „Furries“. „Wenn man ein qualitativ hochwertiges Kostüm haben will, dann muss man ab 2000 Euro aufwärts rechnen“, sagt Steffi in ihrem Kostüm, das sie „Nevada“ getauft hat. „Preislich gibt es nach oben kaum Grenzen.“

Günstiger wird es, wenn man seine Kostüme selbst macht, die 30-jährige Lisa beispielsweise stellt einen Charakter aus dem Anime „Drifters“ dar. Sie hat das Schwert aus Moosgummi gefertigt, das sei unter Cosplayern ein beliebter Bastelstoff. Eines ist jedoch schnell klar: Für ihre Leidenschaft investieren die Cosplayer gern Zeit und Geld.

Am Sonntag, 24. April, erhielten die Cosplayer übrigens auf der Leuchtenburg freien Eintritt. Auch hier hat Event-Planerin Jeannette Schlenzig ihre Finger im Spiel: „Cos in the castle“ (Cos im Schloss) heißt die Veranstaltung auf der Leuchtenburg, die sich mittlerweile etabliert. „Die Cosplayer nutzen gern das Burg-Ambiente, um besondere Fotos zu schießen – und die Leuchtenburg-Besucher können sich die tollen Kostüme ansehen“, so erklärt es Schlenzig.