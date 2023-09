Seitenroda. Rudy Tuesday & The Oldtime Cowboys sind zu Gast in Seitenroda, wenn die Countrynacht beginnt.

Den Musiker Rüdiger Mund, alias Rudy Tuesday ist durch seine musikalischen Projekte und als Solist unterschiedlicher Genres und auch als Organisator des jährlichen „Rusticus-Festivals“ in Schorba bekannt. Seine „Oldtime Cowboys“ sind das Ergebnis einer Session von vier Musikern, die sich dem Old Traditional Country verschrieben haben. Im Sinne von Hank Williams, Glen Campbell, Randy Travis oder nicht zuletzt Johnny Cash spielten sie sich in einen Country-Rausch. So entstand der Name für das Projekt: „Rudy Tuesday & The Oldtime Cowboys“.

Daher passt der 15. September perfekt, so Rudy, denn am 17. September 2023 wäre Hank Williams 100 Jahre alt geworden. Gleichzeitig war im Januar 2023 aber auch der 70. Todestag des Musikers. In diesem Sinne: „No matter how I struggle and strive, I’ll never get out of this world alive!“ (Hank Williams). Also Jeans und Cowboystiefel an, Gürtelschnalle polieren, denn die Countrynacht auf dem Spielmannshof in Seitenroda steht bevor. Los geht es am Freitag um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr.

Karten vor Ort oder im Ticketshop auf www.spielerspelunke.de/tickets.Ist das limitierte Kontingent erfüllt, gibt es keine Abendkasse.