Critical Mass Jena ruft auf zur Fahrraddemo

Juli 2020: Mindestens 500 Radfahrer haben die Stadtrodaer Straße unter die Räder genommen. Aufgerufen hatte der Fahrradclub ADFC zu der Ausfahrt. Es sollen die Menschen gefeiert werden, die regelmäßig zwischen Lobeda und der Innenstadt pendeln und zeigen, wie gut diese Strecke zu Rad bewältigen ist. Der Radweg neben der Stadtroadaer Straße ist zwar einer der besten Radwege Jenas, aber auch hier gibt es aus Sicht der Radler Verbesserungsbedarf, insbesondere an Wochenende- und Feiertagen sei es auch durch die gemeinsame Nutzung mit dem Fußverkehr oft sehr voll.

Jena. Critical Masse, Radentscheid Jena und Klimaentscheid Jena laden ein zu einer gemeinsamen Fahrraddemo am 6. Juli.

Zu einer Fahrraddemo über die Stadtrodaer Straße am Dienstag, 6. Juni, ruft der monatlich stattfindende Fahrradprotest „Critical Mass Jena“ zusammen mit den Bürgerinitiativen „Radentscheid Jena“ sowie „Klimaentscheid Jena“ auf. Die Veranstalter werden für eine Verbesserung der Radverkehrssituation in Jena in die Pedale treten.

Der „Radentscheid Jena“ ist ein Bürgerbegehren, das ebendieses Ziel mittels direkter Demokratie erreichen möchte. Das Bürgerbegehren „Klimaentscheid Jena“ setzt sich dafür ein, dass Jena bis 2035 klimaneutral wird. Mit der Critical Mass über die Stadtrodaer Straße möchte die Bürgerinitiative die Bedeutung des Straßenverkehrs bei den CO2-Emissionen der Stadt betonen.

„Ungefähr ein Drittel der Jenaer CO2-Emissionen entstammen dem Verkehrssektor und in den vergangenen Jahren hat dieser Anteil zugenommen,“ erklärt Tabea Diez aus dem Team des Klimaentscheids.

Die Critical Mass am 6. Juli beginnt 18 Uhr auf dem Ernst-Abbe-Platz. Danach ist eine gemeinsame Verbandsfahrt über die Stadtrodaer Straße nach Lobeda-West und zurück in die Innenstadt geplant. Für beide Bürgerentscheide kann vor und nach der Fahrt unterschrieben werden. Da es sich um eine angemeldete Demonstration handelt, dürfen auch Kinder unter acht Jahren mitfahren.