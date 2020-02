Eine grüne Fassade in Jena-Göschwitz: Nach dem Vorbild des Grünfassadenpreises haben die Grünen in Jena ein Wettbewerb für Stadtgrün angeregt.

Jena. Damit das Stadtgrün in Jena aufblüht, hat die bündnisgrüne Ratsfraktion ein Vier-Punkte-Programm eingebracht. Drei Punkte scheinen mehrheitsfähig.

Die Stadt Jena soll mehr Anreize schaffen, damit die Stadt grün bleibt oder wieder grüner wird. Konkret geht es um Grünflächen und Bäumen. Eine Beschlussvorlage der Bündnisgrünen ist derzeit auf dem Weg durch die Stadtrats-Gremien.

Drei der vier Punkte fanden bei der Vorberatung im Stadtentwicklungsausschuss breite Zustimmung. Beim Thema Grünordnungsplan und öffentliche Planungsgrundsätze schieden sich die Geister. Das letzte Wort hat der Stadtrat. Ausschussvorsitzendem Guntram Wothly (CDU) berichtete, dass über die einzelnen Punkte getrennt abgestimmt wurde. Demnach gab es Zustimmung zu folgende Ideen:

Um private Initiativen und Unternehmungen fürs Stadtgrün zu fördern, wird ein Wettbewerb eingerichtet, in dem jährlich nachhaltige Ideen zur Begrünung prämiert werden. Das soll so ähnlich ablaufen wie beim Preis für Jenaer Fassadenbegrünung. Der Arbeitstitel heißt: „Unsere Stadt blüht auf“.

Um Investitionen in mehr Bäume und Grünflächen in der Jenaer Innenstadt zu fördern, soll der Oberbürgermeister einen „Förderfonds Stadtgrün“ auflegen und die dazugehörigen Vergabegrundsätze ausarbeiten.

Auch die Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Jena werden in die Pflicht genommen. So wird der Nahverkehr genannt, der durch bepflanzte Haltestellendächer oder durch Rasengleise mehr Grünflächen in der Stadt schaffen soll.

Keine Mehrheit gab es für einen Punkt, der vorsah, bei Bebauungsplanverfahren noch stärker auf so genannte Grünordnungspläne zu setzen. Laut Ausschussvorsitzendem Wothly habe es hier die Mehrheitsmeinung gegeben, dass dies „doppelt gemoppelt“ sei. Schon jetzt seien naturschutzfachliche Belange in Bauleitplanungen zu prüfen. Und eine Bevormundung von Bauwilligen dürfe es nicht geben, so Wothly.

Die Grünen wollten insbesondere erreichen, dass Städtebaufördermittel zukünftig in gehobenem Maß für förderfähige Begrünungsmaßnahmen eingeworben und verwendet werden. Wichtiger als lehrbuchgerechte öffentliche Normplätze sei eine Erhöhung der Lebens- und Aufenthaltsqualität sowie eine Klimaanpassung.