Damit Fachkräfte Jena nicht den Rücken kehren

Jena. Wirtschaft, Politik und Verwaltung diskutieren die Integration internationaler Fachkräfte in Jena.

Menschen internationaler Herkunft kommen zwar gut in Jena an und fühlen sich wohl, aber dennoch herrscht eine große Unentschlossenheit, ob man in der Stadt bleiben möchte. Aus dem Beratungsalltag weiß das Team von Jenawirtschaft, dass viele Fachkräfte der Stadt den Rücken kehren. Erklärtes Ziel sei es daher auch, die Sichtbarkeit der Unterstützungsangebote und Anlaufstellen weiter zu erhöhen, indem man sich bei der Kommunikation gegenseitig mehr im Blick habe.

Bei der Jahressitzung der Jenaer Allianz für Fachkräfte standen die ersten Ergebnisse der Studie „Leben in Jena – Vertiefende Einblicke in die Situation internationaler Fachkräfte“ im Mittelpunkt. Sie wird derzeit von Jenawirtschaft und dem Zentrum für Sozialforschung Halle erarbeitet und vom Dezernat für Stadtentwicklung mitfinanziert.

„Die Zukunft Jenas hängt entscheidend von ihren Fachkräfte ab“, sagt der Chef der Wirtschaftsförderung, Wilfried Röpke. Das gemeinsame Ziel der Akteure in Jena und den regionalen Partnerinnen und Partnern müsse es sein, Fachkräfte bestmöglich zu integrieren. „Dafür müssen wir noch geschlossener auftreten und als ‚ein Standort‘ sprechen“, sagt Röpke.

„Mit der Studie möchten wir einen vertiefenden Einblick in die Situation internationaler Fachkräfte, vor allem über die mitziehenden Familienangehörigen gewinnen und daraus Handlungsempfehlungen ableiten“, sagt Ramona Scheiding.

In der Jenaer Allianz für Fachkräfte kommen Akteur:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kommune und Bildungseinrichtungen aus Jena und der Region zusammen, um gemeinsam die Herausforderungen bei der Fachkräftegewinnung und -sicherung zu meistern. Als Leitung der Allianz übernehme Jenawirtschaft Verantwortung, um die Wettbewerbsfähigkeit von Wirtschaft und Wissenschaft zu stärken.