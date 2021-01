Baumsterben an Jenas Rudolstädter Straße geht weiter

Die Bergahorn-Allee in Jenas Rudolstädter Straße stirbt in Raten. Anfang der Woche wurde ein weiterer Großbaum vom Kommunalservice gefällt. Passanten blieben stehen und schauten. Einige schüttelten den Kopf. Denn das Holz am Baumstumpf schien kerngesund. Es sah ganz hell und fest aus, zeigte keine Spuren von Fäulnis oder Pilzbefall, was ansonsten oft Anlass für Baumfällungen bietet. Ein Mann fragte: „Muss das jetzt sein?“

Thomas Ecke, der Baumschutzbeauftragte bei der Unteren Naturschutzbehörde, bestätigte auf Nachfrage die Fällgenehmigung. Der Baum ist von der Krone her abgestorben und hat dadurch seine Standsicherheit verloren. Der obere Teil war trocken und dürr. Das sieht man am Baumstumpf nun nicht mehr. Einst standen in der Rudolstädter Straße etwa 30 Bäume direkt an der Ostseite der Straße, inzwischen steht von den Veteranen nur noch einer. Und auch der sieht mit seiner gerupften Spitze nicht gut aus. Besser ist es um die zweite Baumreihe bestellt, die hinter dem Graben auf der Ringwiesenseite liegt.

Es gibt zwei Gründe für das Baumsterben: Einerseits gehört der Bergahorn zu den Bäumen, die von Klimaveränderungen besonders betroffen sind, was auch mit dem Mangel an Wasser zu tun hat. Andererseits ist die Rudolstädter Straße eine Hauptstraße, neben der Streusalz als Lauge im Boden versickert. Dazu trägt besonders die hier zum Beutenberg abzweigende Hermann-Löns-Straße bei. Auf der Gefällstrecke wird mehr gestreut als anderswo.

Als Ersatz pflanzt die Stadt Feldahorn-Bäume

Anwohner Wolfgang Rost, der die Redaktion über die Baumfällung informierte, bestätigte zumindest, dass nach den Fällungen immer auch neue Bäume gepflanzt wurden. Vorne, beim Spielplatz, gibt es inzwischen eine Mini-Allee. Das macht Hoffnung, sagt Rost.

Nach der Fällung wird wieder ein Ahornbaum gepflanzt. Allerdings statt eines Bergahorns ein Feldahorn. Diese Art gilt nach heutigen Erkenntnissen als robuster und besser angepasst ans Stadtleben. Er soll auch mit Streusalz besser zurecht kommen. Der heimische Feldahorn ist eines der vielseitigsten und stabilsten Gehölze überhaupt.

Für Schlagzeilen hatte im Jahre 2020 die Fällung von neun Bergahorn-Bäumen im nordöstlichen Teil des neuen Wohngebietes am Hausbergviertel gesorgt. In der Lokalpolitik hatte es eine große Debatte um die Fällungen gegeben. Von einem kleinen Wäldchen ist hier nicht viel übrig, obwohl der Bebauungsplan eigentlich den Baumerhalt vorsah. Auch hier galten Klima und Wassermangel als Ursache. Fünf bis zehn Jahren sahen die Bäume noch gesund aus, dann verkümmerten sie. Ersatzanpflanzungen – auch hier wird der Feldahorn empfohlen – sollen mittelfristig Grün zurückbringen.

Ein weiterer Vorteil des Feldahorns ist, dass er kompakter wächst und damit auch besser den Feinstaub „schluckt“, der nebenan auf der Hauptstraße aufgewirbelt wird. Die Fläche am Fuße der Bäume soll unversiegelt bleiben. Auch der Name „Ahornstraße“ für die ins Wohngebiet abzweigende Straße passt wegen des verwandten Nachfolgebaums nach wie vor.