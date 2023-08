Das Glück gefunden nach einem mutigen Ortswechsel

Jena. Neues Buch vom Jenaer Hobby-Autor Gerhard Kather

Eigentlich sollte der neue Roman von Gerhard Kather aus Jena „Der Schattenspringer“ heißen. Nach mehreren Gesprächen mit Freunden und Bekannten änderte er den Titel auf „Erfolg ist die beste Rache“.

Für Gerhard Kather, wohnhaft im Kernbergviertel, ist es bereits das neunte Buch. Angefangen hatte er mit dem Schreiben eher zufällig im Jahr 2001. „Ich habe Gefallen daran gefunden. Und jetzt habe ich noch so viele Ideen, die ich gern umsetzen möchte“, sagte Kather. Die Geschichte in seinem neuesten Buch handelt von einem Mann, der erst in der Fremde, am anderen Ende der Welt glücklich und erfolgreich wird. „So spielt oft das Leben. Es gibt Menschen, die an dem einen Ort aus den unterschiedlichsten Gründen nicht Fuß fassen können oder dürfen. Sie müssen deshalb an einem anderen Ort der Welt ihr Glück versuchen. Und dann schaffen sie es plötzlich“, sagt Kather.

Erfolg am anderen Ende der Welt

„Das Buch sollten vor allem Menschen lesen, die auch an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden, die vielleicht nicht mehr weiter wissen. Ich wollte aufzeigen, dass man woanders auf der Welt erfolgreich sein kann“, sagte der Autor. Ein wichtiger Recherche-Ort für seinen neuen Roman war das Musikinstrumenten-Museum in Markneukirchen. „Dort habe ich viele Stunden verbrachte. Dort konnte ich mir viele Informationen holen über den Mann und über seine ganze Leidens- und Lebensgeschichte“, sagte Kather.

Den Roman „Erfolg ist die beste Rache“ kann man ab sofort über Amazon bestellen. „Bei Interesse stehe ich gern für Lesungen zur Verfügung, vielleicht in Landvereinen oder Kulturvereinen“, sagt der Hobby-Autor.

Kontakt: Gerhard Kather, Telefon 03641/9256118