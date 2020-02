Das Hummelshainer Schloss, über das viele verfügen wollen

Um das Neue Jagdschloss in Hummelshain streiten sich die Gläubiger. Denn der Schuldenberg des Eigentümers Lutz Rothe ist seit Jahren immer weiter angewachsen, und das Schloss stellt das einzig verfügbare Objekt von Wert dar. Nun könnte Rothe nach über 20 Jahren tatsächlich sein Eigentum verlieren. Ob dadurch aber alle Gläubiger zufriedengestellt werden können, ist äußerst fraglich.

Am Amtsgericht Jena wird zur Zeit eine Zwangsversteigerung vorbereitet durch einen Unternehmer aus dem Weimarer Land, bei dem Rothe tief in der Kreide steht (wir berichteten). Interesse am Schloss hat aber auch Nikolaus Schmidt, Insolvenzverwalter der früheren Alphasat Communications GmbH, der vor dem Landgericht Gera Schlossbesitzer Rothe auf Rücküberführung des Schlosses verklagte. Rothe unterlag in diesem Verfahren Ende August 2019 in erster Instanz. Ist also der Insolvenzverwalter jetzt bevorrechtigt, was die Versteigerung des Schlosses zugunsten der Gläubiger anbetrifft?

Nein, denn das Urteil aus Gera ist noch nicht rechtskräftig. Rothe legte Berufung ein, über die noch entschieden werden muss, sagt Insolvenzverwalter Nikolaus Schmidt. Für ihn ist die ganze Situation durch das neue Verfahren, die anberaumte Zwangsversteigerung eines anderen Gläubigers, äußerst unbefriedigend. „Tricky“, lautet seine Einschätzung, schwierig. „Erfreut kann man als Insolvenzverwalter nicht sein“, sagt er. Schließlich vertritt er seit 2011 mehrere Gläubiger, darunter auch Handwerker, die in Summe Forderungen gegen Rothe über vier Millionen Euro vorweisen können.

Schon im Sommer könnte Jagdschloss versteigert werden

Die Geschichte liegt noch länger zurück. Das Schloss gehörte bis 2008 der Alphasat, Geschäftsführer Dr. Lutz Rothe. Das Unternehmen ging pleite, doch zuvor überschrieb Rothe das Anwesen an seine neue Firma, die Zeta Verwaltungsgesellschaft mbH. Kaufsumme: 310.000 Euro. Insolvenzverwalter Schmidt klagte gegen diesen Verkauf und bekam am Landgericht Gera in erster Instanz Recht: Das Schloss hätte nie an die andere Firma übertragen werden dürfen, sondern gehört zur Insolvenzmasse der Alphasat.

Die Zeit spielt hier eine Rolle. Die Berufungsbegründung gegen das Urteil muss Rothe über seine Anwälte noch einreichen, erklärt Schmidt, danach läuft eine weitere Frist für den Insolvenzverwalter, die Schrift zu erwidern. Vor Ende des Jahres rechnet der Insolvenzverwalter auch angesichts der überlasteten Gerichte nicht mit der Berufungsverhandlung.

Für die Zwangsversteigerung im anderen Verfahren endet die Frist für Stellungnahmen Ende März, bestätigt Kerstin Seyffarth, Sprecherin des Amtsgerichts Jena. „Sollten bis dahin keine Einwände gegen das Gutachten vorgetragen worden sein, wird die Rechtspflegerin einen Termin bestimmen“, sagt sie. Im Sommer oder Herbst könnte das Schloss bereits unter den Hammer kommen.

Gläubiger ist selbst an Anwesen interessiert

In das Verfahren um die Zwangsversteigerung kann der Insolvenzverwalter nicht eingreifen, da er kein Beteiligter sei, ihm werde gar die Einsicht in das Grundbuch des Schlosses verweigert.

Wer aber im Grundbuch steht, ist der Gläubiger, der die Zwangsversteigerung in Gang gesetzt hat. Er half nach Informationen dieser Zeitung dem Schlosseigentümer mit mehr als einer halben Million Euro aus, damit 2017 eine erste Zwangsversteigerung seitens der Thüringer Landesentwicklungsgesellschaft verhindert werden konnte.

Sein Geld sah er bis jetzt nicht wieder, bestätigte der Unternehmer aus dem Weimarer Land, der anonym bleiben will. Er steht jedoch weiter hinter den Hightech-Visionen von Schlosseigner Rothe, obwohl dieser in den vergangenen Jahren immer nur mit leeren Taschen nach Hummelshain anreiste. Jegliche angekündigten Erfindungen und damit auch Sanierungsversprechen wurden nie eingelöst. Der Gläubiger und gleichzeitig Anhänger von Rothe ist selbst am Objekt interessiert und will mitsteigern, sagt er.

Der Insolvenzverwalter wiederum könnte schon jetzt über das Schloss verfügen – wenn er Sicherheitsleistung von 1,5 Millionen Euro hinterlegt. Diesen Wert hatte ein Gutachter für das Schloss mitsamt 16 Hektar großer Parkanlage festgestellt. Dass das Geld nicht aufzubringen ist, steht außer Frage.

Würde das Schloss von anderer Seite zwangsversteigert und der Insolvenzverwalter aber in zweiter Instanz ebenfalls siegen, müsste der Insolvenzverwalter seinen Schadenersatzanspruch anderweitig bei Rothe einklagen. „Der Rechtsstaat gibt mir den Weg vor, den ich konsequent weitergehe“, sagt Schmidt.