Das ist am Wochenende in Jena los

Besonders für Kinder gibt es einiges zu erleben.

„Goldfuchs“ in der Kulturkirche

„Goldfuchs“, das ist die Singer-Songwriterin Maren Beljan. Sie ist am Freitag 19 Uhr zu Gast im Garten der KulturKirche Löbstedt. Mit ihrer Bariton-Ukulele begleitet sie ihre Lieder, die von der Poesie des Alltags aber auch von der magischen Natur erzählen. Im Zentrum ihrer Musik steht ihr Gesang, mal zart und dann wieder energisch. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für die Künstlerin wird gebeten. Für kalte Getränke und kleine Snacks ist bestens gesorgt.

Kinderkonzert für ganze Familie

HerrH lädt Kinder und die ganze Familie dazu ein, mit ihm und einer Extraportion Konfetti, Nebel und Kuscheltier Stagedive eine XXL-Familyparty zu feiern. Jede Menge „Neue Deutsche Kindermusik“ und Hits wie „Emma, die Ente, die ewig verpennte“ oder „Raffi, die Giraffe“ dürfen auf keiner herrH-Setlist fehlen. Wer die große Familienparty nicht verpassen will, sollte am Sonntag, 16. Juli zum Theatervorplatz Jena kommen. Karten gibt es für fünf Euro im Vorverkauf bei der Jana Tourist-Information und an der Abendkasse.

Planschen und Vergnügen im Bad

Zu Beginn der Sommerferien kündigten die Jenaer Bäder eine besondere Aktion an: Kinder bis 14 Jahre können bis zum Freitag, 19. August, die Freibäder Süd- und Ostbad in Jena gratis besuchen.

Die Magie der Schwerkraft

Das Zeiss-Planetarium Jena lädt Kinder und Familien auf eine Entdeckungsreise durch Raum und Zeit ein. Gezeigt wird ein Film, in dem ein junger Zauberer die Geheimnisse der Schwerkraft erforscht. Los gehts am Samstag, 15. Juli um 14.30 Uhr.