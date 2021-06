Schon Anfang Mai lockte das Wetter ins Grüne. Am Mittwoch kehrt nun Normalität in viele Bereiche des Alltags zurück.

Das ist in Jena von Mittwoch an wieder möglich

Jena. Umfassende Lockerungen wegen guter Infektionslage. OB dankt den Bürgerinnen und Bürgern für ihre Disziplin.

Mit umfangreichen Lockerungen beginnt der Juni: Da in Jena bereits seit mehr als fünf Werktagen eine Inzidenz unter 35 vorliegt, treten diese nach Angaben des Rathauses am Mittwoch in Kraft. Grundlage dafür ist die neue Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung des Landes, die nun auch genaue Maßnahmen bei Inzidenzen unter 50 und unter 35 festlegt.

„Das ist der Lohn für die Disziplin der letzten Wochen, für die ich allen Bürgerinnen und Bürgern herzlich danke. Und ich möchte sie bitten, verantwortungsvoll mit den Lockerungen umzugehen und sich weiterhin an die geltenden Vorgaben – insbesondere die AHA-L-Regeln – zu halten“, sagt OB Thomas Nitzsche (FDP) über seit Wochen fallende Infektionszahlen. Über die neue Allgemeinverfügung der Stadt Jena, die unter anderem auch die Aufhebung der Maskenpflicht in der Innenstadt regelt, werde im Laufe der Woche informiert. Das gilt von Mittwoch an:

Kontaktbeschränkung: In geschlossenen Räumen Haushalt plus 10 Personen; im Freien keine Beschränkung, nur Empfehlung.

Veranstaltungen: In geschlossenen Räumen Test erforderlich, Anzeigepflicht zwei Werktage vorab bei der Stadt Jena; im Freien keine Tests und Kontaktnachverfolgung, Anzeigepflicht zwei Werktage vorab bei der Stadt Jena.

Gastronomie: In geschlossenen Räumen keine Terminvereinbarung notwendig, keine Testpflicht, Kontaktnachverfolgung notwendig; im Freien keine Terminvereinbarung notwendig, keine Tests und Kontaktnachverfolgung.

Campingplätze, Ferienwohnungen: Kontaktnachverfolgung notwendig.

Hotels, Pensionen, Beherbergungsbetriebe: Keine Testpflicht, Kontaktnachverfolgung notwendig.

Reisebusveranstaltungen: Keine Tests und Kontaktnachverfolgung, Maskenpflicht im Bus (medizinische Maske oder FFP2).

Einzelhandel: keine Tests und Kontaktnachverfolgung, 10 Quadratmeter pro Kunde, ab 800 Quadratmeter Gesamtfläche 20 Quadratmeter pro Kunde.

Körpernahe Dienstleistungen: Kontaktnachverfolgung notwendig, Test nur, wenn medizinische Gesichtsmaske nicht durchgängig getragen werden kann.

Museen und Gedenkstätten: In geschlossenen Räumen keine Testpflicht, Kontaktnachverfolgung notwendig.

Freizeit- und Sportangebote (inkl. Fitnessstudios und Saunen): In geschlossenen Räumen keine Testpflicht, Kontaktnachverfolgung notwendig; im Freien keine Personenbegrenzung, keine Tests und Kontaktnachverfolgung.

Kinos, Theater und Zoos: Vollständig geöffnet, in geschlossenen Räumen keine Testpflicht, Kontaktnachverfolgung notwendig.

Musik- und Kunstschulen, Nachhilfeschulen, Angebote der Umweltbildung, Hundeschulen: In geschlossenen Räumen keine Testpflicht, Kontaktnachverfolgung notwendig.

Gesangs- und Blasmusikunterricht, Chorproben: In geschlossenen Räumen mit Testpflicht und Kontaktnachverfolgung.

Gemeindegesang: Auch in geschlossenen Räumen erlaubt.

Tanz- und Ballettschulen, Yogaschulen, etc.: In geschlossenen Räumen keine Personenbegrenzung, keine Testpflicht, Kontaktnachverfolgung notwendig.

Bäder: Freibäder keine Personenbegrenzung, keine Tests und Kontaktnachverfolgung; Hallenbäder keine Testpflicht, Kontaktnachverfolgung notwendig.

Clubs und Diskotheken, Tanzlustbarkeiten: Geschlossen.

Prostitutionsstätten: Zwei-Personen-Regel, mit Testpflicht und Kontaktnachverfolgung.

Swingerclubs: Geschlossen.

Schulen: Die Einrichtungen wechseln in den Regelbetrieb „Phase Grün“. Ab dem 2. Juni kann der Präsenzunterricht in Jena wieder eingeführt werden. • Spätestens ab 7. Juni muss der Präsenzunterricht in Jena in allen Schulen wieder abgesichert sein. Die zeitliche Entscheidung zur Einführung trifft die Einzelschule in Abhängigkeit Ihrer jeweiligen Unterrichtsorganisation. Ab 2. Juni entfällt die Pflicht zum Tragen einer MNB im Unterricht. In den Schulgängen, im Treppenhaus, im Schulbus und an anderen Orten ohne Abstandswahrung ist das Tragen der MNB weiterhin Pflicht. Die Testpflicht bleibt mit Ausnahmen ebenfalls bestehen. Die Sporthallen sind ebenfalls ab 2. Juni wieder geöffnet.

Kindertagesstätten: Die Einrichtungen wechseln in den Regelbetrieb „Phase Grün“.