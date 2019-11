Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das kalkulierte Ungewisse

Das muss jeder Freund des Fußballs eingestehen: Der geplante Stadion-Neubau ist eine Rakete ins Ungewisse. Zu tun hat das damit, dass der städtische Zuschuss für die Betreibung eines solchen Stadions umso größer wird, je bedeutungsärmer die Liga ist, in der der FC Carl Zeiss kickt. Also: Am besten bald 1. Bundesliga, um mehr Geld für andere städtische Investitionen zu haben! Diese Erkenntnis jedoch ist hornalt. Und sie war eingepreist, als der Stadtrat in der zurückliegenden Legislatur sein Grundsatz-Ja zum Neubau gab. So ist es wohl auch zu erklären, dass die Ratsmehrheit jetzt die Bündnisgrünen ordentlich hat durchschwimmen lassen. Nein, jetzt wird nicht zum x-ten Male eine Grundsatzdiskussion eröffnet zur Frage, ob sich die Stadt eine solche „Sportwette“ leisten kann. – Von dieser Art müssen die Gedanken der anderen Fraktionen gewesen sein, als sie die Tagesordnung der nächsten Ratssitzung sortierten: erst die Investoren-Vergabe zum Stadion, dann die Aussprache zu einer Großen Anfrage der Grünen in Sachen Stadion. Insbesondere das über Jahre geschnürte Paket eines Mammut-Bebauungsplanes zum neuen Stadion, das wollen die meisten Ratsleute nicht noch einmal aufdröseln. Der Ofen raucht noch, in dem 2014 mit dem Bürger-Nein zur Eichplatzbebauung ein Riesen-Planungswerk verheizt werden musste.