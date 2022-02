Das müssen wir aushalten

Thomas Stridde über Verdruss, Kakophonie und Pandemie.

Gern würde man mal zu den Corona-Regeln in ein Megafon vor vielen Menschen rufen: Sehen Sie noch durch? Und sagt – wer das bejaht – klar und angenehm, was erstens, zweitens, drittens käm’? Es gibt Zweifel.

Redlich bemüht sich zum Beispiel die Stadtverwaltung, gegen Kakophonie, Aufregung bis zur Weißglut und Verdruss anzukämpfen. Und so ist auf der Internetseite der Stadt (jena.de/corona) ein neues Online-Formular im Angebot, das die Fallermittlung erleichtern soll. Da werde das Prozedere mit Ja-Nein-Fragen erleichtert, so dass gar der Telefonkontakt mit dem Gesundheitsamt nur noch selten nötig sei, so wirbt die Stadt online. Die reine Web-Design-Sahne war es beim Test-Durchklicken aber noch nicht, wenn als Maßstab gelten darf, dass der Redakteur nur mit blöden Telefon-Nachfragen im Rathaus ans Ziel kam.

„Bald ist der Spuk vorbei“, rief uns jüngst ein Leser zu. Das stimmt freilich nicht, weil das Virus unter uns bleibt, in welcher Variante auch immer. Als Spuk empfinden einige Bürger wiederum die Montags-Demos für oder gegen die Corona-Maßnahmen. Beschneidung des Nahverkehrs!, so schimpfte ein Leser. Und: Von Mittag an ist montags der Eichplatz teilgesperrt fürs Parken. Wegen der Demos am Abend!

Weil hier im Gegensatz zu anderen Aufzügen der Anmelde-Rechtsweg eingehalten wurde, muss gelten: Das halten wir aus!